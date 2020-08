In de Noordzee werden dit weekend opvallende oranje slierten gespot. Omdat er in de buurt ook enkele dode vogels werden gevonden, werd er eerst aan een chemisch product gedacht. Het bleek echter om de micro-alg Noctiluca te gaan, die licht geeft in het donker.

De kustwacht kreeg zaterdag melding van een opvallende oranje vlek ter hoogte van zandbank Buitenratel. Omdat er in de buurt ook enkele dode vogels werden gespot, werd eerst gedacht aan een chemisch product. De scheepvaartpolitie ging ter plaatse en nam enkele stalen. Daaruit bleek dat het om zeevonk of Noctiluca ging.

De relatief grote eencellige micro-alg komt in de meeste wereldzeeën voor en behoort tot het plankton behoort. Het alg ziet eruit als een gelatinebolletje met een staartje. Bij stimulatie in het water geeft het blauwachtig licht dat in het duister zorgt voor sprookjesachtige effecten.

De algen zijn aan het rotten en dat kan tot zuurstoftekort en vissterfte leiden. De resten van de oranje massa kunnen in de loop van volgende week aanspoelen op de Belgische stranden. De laatste decennia is er een relatief grote toename van algen in de Noordzee. Deze stijging komt vermoedelijk door de opwarming van het zeewater.

Noctiluca geeft licht in het donker © iStock

