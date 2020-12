Op het Britse eiland Isle of Wight is nu ook een mysterieuze obelisk in metaal ontdekt.

Eerder werden ook in de Amerikaanse staten Utah en Californië en in Roemenië dergelijke voorwerpen aangetroffen. De laatste monoliet werd afgelopen weekend gevonden op Compton Beach, op de westkust van het eiland.

De voorbije weken gingen de beelden van de eerdere obelisken viraal op de sociale media, vanwege hun gelijkenissen met de monolieten die opdoemen in de film '2001: A Space Odyssey', de klassieker van Stanley Kubrick, gebaseerd op de roman van Arthur C. Clarke.

De andere grote structuren zijn intussen even plots verdwenen als ze verschenen waren. Een anoniem collectief dat zich The Most Famous Artist noemt, heeft intussen al laten weten dat het achter de monolieten in Utah en Californië zit. Gevraagd naar de structuur op het Isle of Wight zegt het collectief aan de BBC dat het verhaal 'nu buiten mijn controle is. Succes aan alle aliens die wereldwijd de mythe verder verspreiden'.

