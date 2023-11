Onze journalist test hotel The Hoxton Lloyd in Amsterdam: keuze uit verschillende conceptkamers en een ruime cocktailkaart

Hoe bevalt een verblijf in The Hoxton Lloyd in Amsterdam? Onze journalist nam de proef op de som.

Het verhaal

Naast nieuwe hotels in Brussel, Berlijn en Edinburgh opende de Britse boetiekhotelketen The Hoxton deze zomer ook een tweede vestiging met 136 kamers in Amsterdam. Het monumentale pand in het Oostelijk Havengebied (waar voorheen het Lloyd Hotel was) werd in 1921 gebouwd door de Royal Holland Lloyd Shipping Company, een rederij die burgers vervoerde naar Noord- en Zuid-Amerika. Verschillende beschermde authentieke elementen brengen deze geschiedenis vandaag nog steeds tot leven, van glas-in-loodramen tot de originele betegelde vloeren en wanden in de inkomhal.

© Ralph Reniers

In je kamer

Wij verblijven in een studio pal onder het houten dak, met een indrukwekkend zicht op de haven. Voor de inrichting van het hotel schakelde The Hoxtons vaste designbureau AIME Studios de hulp in van de Amsterdamse interieurstudio Nicemakers. Dat resulteerde in kleurrijke en eigentijdse kamers met een heerlijk breed bed en elegante designklassiekers, zoals de Flowerpot-nachtlampjes van Verner Panton of hanglampen van Louis Poulsen. Al zou een extra sfeerlamp prettig zijn, want door de kleine dakramen is de studio snel donker. Alle kunst werd dan weer voorzien door de lokale Bisou Gallery. In onze salon is het aangenaam toeven met ochtendlijke krant of boek. Wanneer we de streamingdienst op de tv niet aan de praat krijgen, besluiten we maar naar de bar te gaan.

© Ralph Reniers

Eten en drinken

Het is moeilijk kiezen in cocktailbar Barbue. Dat hier vroeger het ticketkantoor was voor een reis naar ‘de Amerika’s’ voel je niet alleen aan de houten wandpanelen, loketraampjes en oorspronkelijke kroonluchters, maar ook aan de zuiderse kaart. Een drankje genaamd Cha cha cha is op zijn plaats. Wat verder zetten we onze reis voort in Breman Brasserie, waar de Europese en Zuid-Amerikaanse keuken elkaar kruisen met verschillende grill-opties of een lekkere pasta. Het is ook hier dat je ’s ochtends ontbijt (tenzij je van de gratis roomservice gebruikmaakt), van een toast met ei en wilde champignons tot een wafel met vruchtencompote en ahornsiroop.

Iets te vieren?

Boek dan een van de conceptkamers. In de Gather Room vier je je verjaardag met een groot bed voor vijf personen en filmscherm, in de Tune Room staat dan weer een vleugelpiano. En voor een romantisch weekend kun je vanaf het voorjaar in de ­Tower Room terecht, met toegang tot een torenkamer met 360°-zicht op Amsterdam.

© Ralph Reniers

De stad in

De Oostelijke Eilanden trekken de laatste jaren alsmaar meer gezinnen, creatievelingen en ondernemers aan. Trek richting Amsterdam-Noord met een gratis ferry, of wandel via verschillende eilanden naar de levendige Javastraat. Toch liever naar het centrum? Met de tram sta je in zo’n twintig minuten aan het Rijksmuseum. In een kwartiertje ben je eveneens aan station Amsterdam Centraal.



