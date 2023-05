Nood aan rust? Deze hutjes en cabines in Belgische bossen openden recent de deuren

Goed nieuws voor iedereen die zich graag even terugtrekt in het bos: ook de voorbije maanden zijn er weer heel wat nieuwe boshuisjes en cabines geopend in ons land. De enige vraag die nog rest: kies je voor de Hoge Venen of de Vlaamse Ardennen?

Woodpecker Lodge – in Waimes

Aan de voet van de Hoge Venen en uitkijkend over de Amblèvevallei, omgeven door eiken en berken, ligt Woodpecker Lodge, het ideale verblijf voor wie zich even alleen op de wereld wil voelen. Hier logeer je omringd door de natuur, met vogels die ’s morgens zingen en de Amblève die rustig kabbelt.

De cabine heeft de uitstraling van een houten berghut, helemaal zoals oprichter Vincent Fagnoul het wilde. Hij bouwde de lodge eigenhandig en ging daarvoor in 2018 naar het Franse ski- en alpendorp Megève om er alle technieken van de chaletbouwkunst te leren van een plaatselijke ambachtsman. Met smaak en knowhow bouwde hij zo’n houten chalet uit de Franse Haute-Savoie na in België. Het enige verschil is dat Vincent koos voor lokaal massief hout van een plaatselijke houtzagerij en voor stenen uit het Waalse dorpje Stembert, een duurzame keuze.

In deze cocon, die lekker naar hout ruikt, met ramen gericht op het zuiden, kun je naar de sterrenhemel turen zonder gestoord te worden door enige lichtvervuiling. Er is een barbecue en allerlei kookmateriaal aanwezig, maar eten moet je zelf voorzien. Geen probleem, want terwijl de kachel brandt op een frisse lenteavond kun je genieten van een pilsje uit de Bellevaux-brouwerij in Malmedy. Zo veel rust en sereniteit ervaren is heerlijk.

De lodge is perfect gelegen om te wandelen op een van de 5 GR-routes die door de oostelijke gemeenten kronkelen, of om naar Signal de Botrange te trekken, met 694 meter het hoogste punt van België. Op een heel andere manier is deze houten chalet de perfecte uitvalsbasis voor wie het muziekfestival Francofolies de Spa bezoekt, of voor liefhebbers van Formule 1, want het circuit van Spa-Francorchamps ligt op slechts 15 minuten rijden.

Tips in de buurt: “Ga wandelen langs de rivier Amblève, rond het meer van Robertville of het meer van Bütgenbach in het natuurpark van de Hoge Venen”, zegt Vincent. “Bij sneeuw kun je zelfs gaan skiën, want de skipiste van Ovifat ligt op slechts tien minuten rijden. Wie liever ter plaatse blijft, kan op elk moment van de dag of nacht gebruikmaken van de jacuzzi op het terras van de chalet.”

Vanaf 239 euro per nacht. Tijdens de periodes van de Formule 1 Grand Prix en de Francofolies de Spa is het 350 euro per nacht. thewoodpeckerlodge.be – Uitgetest door Anne-Françoise Moyson

Woodpecker Lodge

ICI at the stables – in Nassogne

Midden in de eerste lockdown van 2020 lanceerden ondernemers Tim Goes en Toon Haverals met ICI in the trees dé droomplek waar iedereen op dat moment naar snakte: unieke, minimalistische boomhutjes in de groene Ardennen. Drie jaar later en amper vijftien kilometer verder, deze keer in Nassogne, lanceerde het duo zonet een vervolg: ICI at the stables. Zes huisjes staan er op het terrein van de familie Magerotte, tevens een van de bekendste varkenskwekerijen in België. “We wilden met ICI meer maatschappelijke relevantie hebben”, zegt Toon. “Door de huisjes op een varkensboerderij te plaatsen, mooi afgesloten van de dieren, zetten we de economie van de korte keten in de kijker. Elke Belgische sterrenchef wil werken met het varkensvlees van slagerij Magerotte. Op het terrein verblijven leek ons een mooie kans om kwaliteitsproducten uit eigen land te leren kennen en stil te staan bij onze voedselketen.”

Het ontwerp van de zes driehoekige huisjes is geïnspireerd op de vorm van de varkenshuisjes. Met een groot raam midden in de woningen komt er veel licht binnen in het frisse interieur, dat telkens een iets andere indeling kreeg. In het kleine, maar intieme slaapgedeelte liggen vier heerlijke matrassen naast elkaar, terwijl de keuken met ronde eettafel en de zithoek met kachel ruim en lichtrijk zijn. Alle huisjes hebben een outdoor barbecue, wat meteen een fantastische activiteit is na je aankomst. Bestel het barbecuepakket (met vlees van Magerotte of vegetarisch), open een flesje en nestel je in de buitensofa met uitzicht over de Ardense bossen. Voor wandelaars lopen er verschillende routes langs het terrein, al kun je ook de cabine met hottub boeken en voor een slow weekend gaan.

Het hele project ging nog maar net van start, en de komende maanden worden nog een aantal zaken afgewerkt, zoals de beplanting op het domein en de aanbouw van een wellnessgedeelte. “Gasten die dat willen, zullen binnenkort ook een rondleiding op de boerderij kunnen boeken”, zegt Toon.

Tips in de buurt: “De slagerij van Magerotte ligt vlakbij, in het centrum van Nassogne, en is absoluut een bezoek waard voor vleesliefhebbers”, zegt Tim. “De omgeving is verder ideaal om te wandelen en Le Château du Bois is een openluchtmuseum op een kilometer van onze cabines. Wie graag op restaurant gaat, kan ik Le Barathym in Nassogne aanbevelen.”

Vanaf 180 euro per nacht. Barbecue voor 20 euro per persoon, ontbijt voor 15 euro per persoon. stay-ici.be/at-the-stables – Uitgetest door Elke Lahousse

ICI at the stables © GF

Justalittlecabin – in Ninove

Aan de oever van een natuurvijver ergens in Oost-Vlaanderen, aan de rand van bos en weiland, ligt justalittlecabin. Terwijl je vanaf het terras het leven in en rondom het water observeert, vergeet je even alles. Domenique en Arne creëerden dit vakantieparadijsje op het domein waar ze ook zelf wonen. “De cabine komt van het Gentse bedrijf Tortiga en had al een vorig leven. Hij werd ontmanteld en opgeknapt. Elke keuze werd gemaakt met respect voor de natuur zodat je hier guilt-free kunt genieten”, zegt de gastvrouw. Zo is het beddengoed van het ecolabel Yumeko en zijn de verzorgingsproducten van het Gentse Ray. Voor de brunchbox kloppen ze aan bij Bar Sajet, een lokale lunchbar in Ninove.

Binnenin is de cabane een spel van lijnen, aaibare materialen en zachte kleuren met hier en daar een vrolijke spat kleur. Het is Domenique die het huisje met veel liefde, goede smaak en oog voor detail vormgaf. Het resultaat is een plek die uitnodigt om te vertragen. Je leest er een boek, dobbert wat in het bootje op de vijver en leeft op het ritme van de natuur. “Dat sommige gasten het domein niet verlaten, begrijpen wij maar al te goed.” Een dag bij justalittlecabin sluit je af rond de Bonfeu-vuurkorf. Het avondmaal bereid je op de bakplaat boven op het knetterende vuurtje.

Tips in de buurt: “We liggen aan de voet van de Vlaamse Ardennen en tegelijk vlak bij het Pajottenland”, zeggen Domenique en Arne. “We stippelden voor onze gasten de mooiste wandel- en fietsroutes uit die vertrekken vanaf de cabin. We duidden daarop leuke aperitiefplekken en bankjes met een uitzicht aan. De fietsroutes zijn voorgeprogrammeerd in de gps van de e-bikes (die je kunt huren tijdens je verblijf). Wie het liever wat actiever heeft, kan kajakken op de Dender of met de koersfiets een rit maken langs de Bosberg of de Muur van Geraardsbergen.”

Vanaf 210 euro per nacht, brunchbox voor 58 euro voor 2 personen, barbecuepakket voor 75 euro voor 2 personen, twee e-bikes voor 85 euro, justalittlecabin.be – Uitgetest door Laura Claessens

Justalittlecabin © Laura Claessens © GF

La Ruche – in Chaumont-Gistoux

Als je in de regio Brussel woont en nood hebt aan rust, maar niet de tijd hebt om naar de Ardennen te rijden, vind je bij La Ruche in de gemeente Chaumont-Gistoux in Waals-Brabant mogelijk wat je zoekt. Dit huisje is gemaakt voor koppels die op zoek zijn naar een beetje ademruimte in een ecologisch verantwoorde omgeving. Natuurlijk kun je ook nog twee kinderen op de slaapbank leggen, maar we hebben toch het gevoel dat de cocon is ontworpen voor wat ‘jij en ik’-tijd.

De prachtige landschappen onderweg naar dit pareltje doen de werkdag snel vergeten. Je parkeert de auto bij de ingang van een veld, op ongeveer vijftig meter van het huisje, waarna een pad van lichtjes je begeleidt naar de ingang. De schommel, de vuurplaats en het terras met houten stoelen vallen meteen op. Binnen staan je nog verrassingen te wachten: een kleine maar warme woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en een badkamer met zeep en shampoo van het Belgische ecolabel Betree. Met een Bon Secours-biertje van de Waalse brouwerij Caulier in de hand neem je plaats met uitzicht op het veld, klaar voor de aangeboden eetformules, zoals raclette.

La Ruche is het project van drie vrienden die na heel wat buitenlandse avonturen, voornamelijk in de Sloveense bergen, hun eigen tiny house in België wilden maken, ver weg van de drukte. Dat is aardig gelukt. Na een nacht in de mezzanine, op een matras die naar onze smaak wat zachter mag, kun je genieten van een ontbijt met verse eitjes en honing die recht uit de twee bijenkorven komt die op het terrein staan.

Tips in de buurt: “Ga de natuur in en kies een van de 27 wandelpaden uit de brochure Balades et Vous (destinationbw.be). Of ontdek de bijzondere stad Louvain-la-Neuve met onder meer het Hergé Museum. Het bos van Lauzelle ligt ook vlakbij.”

Vanaf 149 euro per nacht (10 euro extra per kind). Ontbijtmanden of aperitief (tapenades, worst, bubbels, etc.) voor 29 euro voor twee pers. Raclette bij kaarslicht, barbecue of zelfgemaakte pizza’s ook mogelijk voor 45 euro per twee. laruchetinyhouse.be – Uitgetest door Nicolas Balmet

La Ruche © GF