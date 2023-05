Het bos in: 8 tips voor een weekendje in Marche-en-Famenne en omgeving

Zin in een weekendje weg, maar minder zin of tijd om te ver te reizen? Onze redactrice trok naar Marche-en-Famenne en bundelde haar favoriete uitstappen.

Terwijl Waalse trekpleisters als Dinant en Durbuy al jaren bejubeld, bezocht en zelfs bezongen worden, blijft een kleinere stad zoals Marche-en-Famenne een minder vanzelfsprekende bestemming. Dat maakt een bezoek aan het Luxemburgse stadje net zo interessant. Waar je je ook bevindt, je bent er steevast omgeven door geschiedenis en/of natuur, zaken die onvermijdelijk tot stilstand doen komen. En dat zonder hordes toeristen in de buurt.

Slapen in het bos

De natuur in de Famenne heeft een fameuze reputatie, en waar beter ze te bewonderen dan vanuit een boomhut. Wij kozen voor de gelegenheid een volledig glazen exemplaar van Stay ICI In the trees om extra te kunnen opgaan in de omgeving. Van bed tot douche: je bent constant omringd door een groen vergezicht (geen zorgen: gordijnen zorgen indien gewenst voor privacy). Het geluid van zachtjes ritselende blaadjes wiegt je in slaap en fluitende vogels doen je ontwaken; een meer rustgevende omgeving voor deze trip is moeilijk in te beelden. Bovendien ligt het domein aan de rand van het arrondissement, wat van Stay ICI een ideale uitvalsbasis maakt.

Prijzen, beschikbaarheden en andere info via stay-ici.be

Al wandelend leert men

Marche-en-Famenne is een waar wandelparadijs. Neem dus zeker een paar degelijke schoenen mee, want van het centrum tot de groene bossen rondom: je ontdekt het meeste te voet. Het ontbreekt de regio dan ook niet aan uitgestippelde routes en gethematiseerde tochten.

Het historische centrum

‘Historisch centrum’ en ‘renovatie’ lees je doorgaans liever niet in dezelfde zin, maar in Marche-en-Famenne mag het eindresultaat er wezen. Zozeer zelfs dat ze er in 2011 een prijs voor wonnen. Je ontdekt de charme van het stadje best al kuierend door de straten langs gezellige pleintjes en 17e-eeuwse architectuur. Wie de volledige ervaring van de stadskern wil meekrijgen, met een passage langs onder andere het Famenne & Art Museum, kan zelfs met een tablet in de hand een uitgestippelde route volgen langs alle noemenswaardige stops.

Meer info over de route? Klik hier.

Kasteel van der Straeten

Zij die een streepje groen willen meepikken in het midden van de stad kunnen terecht in Park van der Straeten. Sinds het gemeentebestuur zich in de jaren zeventig vestigde in het kasteel is het privépark van maar liefst drie hectare opengesteld voor het publiek. Je wandelt er tussen weelderige bomen, kabbelende beekjes en kunstige beelden. Liefhebbers kunnen zich wagen aan de petanquebanen of skateruimte, en voor de kleintjes is er ook een speelplein.

Klik hier voor meer info over Kasteel van der Straeten.

Het Arboretum

Niet ver van Park van der Straeten ligt het arboretum van Marche-en-Famenne, waar je zo’n 2,5 kilometer kunt wandelen. Zoals de naam voorspelt bevinden zich in het arboretum tal van boomsoorten, met een centrale laan van eeuwenoude lindebomen als ultieme eyecatcher. Dat eeuwenoude mag je letterlijk nemen aangezien je op de geklasseerde site ook een kapel uit de 17e eeuw en een grafkelder uit de 18e eeuw kan terugvinden.

Klik hier voor meer info over het Arboretum.

Le Fond des Vaulx

Vanuit het centrum kan je kiezen tussen meerdere bewegwijzerde wandelcircuits die je richting de nabijgelegen vallei van Le Fond des Vaulx gidsen, oftewel de groene long van Marche-en-Famenne. Welke route je ook kiest, je komt terecht in 15 hectare vol weelderige natuur en talrijke grotten.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ga je trouwens toch liever per fiets op verkenning in Marche-en-Famenne? Dat valt zeker ook aan te raden. Zo kan je bijvoorbeeld een historisch circuit volgen langs een heus megalietenveld. Fietsen huren kan hier.

Ga op daguitstap

Maak een mini-roadtrip

Marche-en-Famenne heeft eeuwenoude gebouwen in overvloed, uiteraard steevast omgeven door groen. Zij het met de fiets of met de auto: neem een picnickje mee en trek eropuit. Houd zeker halt bij het gravenkasteel van Rochefort (ooit het grootste kasteel van de Famenne), de Romaanse Sint-Stefanuskerk van Waha (een van de oudste van België) en het kasteel van Vêves (lijkt recht uit een sprookje te komen). Onderweg passeer je eveneens enkele van de mooiste dorpen van Wallonië, zoals Ny, Wéris en Celles. Mooi meegenomen!



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Leef je uit in het Wildtrails Basecamp in Jupille-sur-Ourthe

Echte sportievelingen beleven de tijd van hun leven op dit domein, waar je zowel op het water en aan wal je grenzen kan verleggen. Gaande van rafting over lasershooten tot quadbiking: avonturiers zijn hier wel even zoet.

Klik hier voor praktische info.

Spendeer een rustig dagje in Rochefort

Veel mensen trekken naar Rochefort voor de grotten van Han, maar de uitstap hoeft daar niet te stoppen. Zo kan je er het provinciaal domein van Mirwart bezoeken, een bezoekje brengen aan het Archeopark of aan Kasteel Lavaux St Anne (goed voor maar liefst 3-in-1 museums), en indien gewenst je dag afsluiten met een fris trappistenbiertje gebrouwen in de abdij van Notre-Dame de Saint-Remy.