Stad Brussel maakt plannen voor openluchtzwembad in kanaalzone

Als het van de stad Brussel afhangt kan er binnen enkele jaren in het kanaal een groots openluchtzwembad van 355 meter lang opduiken. Brussels schepen van Klimaat en Sport Benoit Hellings stelt de plannen vrijdag voor in een persbericht. Het enorme zwembad zou aan de Akenkaai komen te liggen, in het verlengde van het toekomstige museum voor hedendaagse kunsten Kanal – Centre Pompidou.

Na een week vol hoge temperaturen en hitte in de steden, beseft schepen Hellings dat er nood is aan plaatsen om verfrissing te zoeken in de hoofdstad. In het Brussels gewest is Flow, het tijdelijke openluchtzwembad van Pool is Cool, het enige.

De stad Brussel liet architectenbureau KIS Studio en het studiebureau SWECO een pre-haalbaarheidsstudie uitvoeren en die toont aan dat het technisch mogelijk is om een zwembad van 335 meter lang en 13 meter breed te installeren in het kanaal zelf. Het zou geen impact hebben op de logistieke en industriële activiteit van de Haven van Brussel, eigenaar en beheerder van de site.

“Kinderen doken en zwommen een paar weken geleden nog in het kanaal, precies op deze plek. Spijtig genoeg is het daar op dit moment niet geschikt om te zwemmen”, aldus Hellings. Het openluchtzwembad zou bestaan uit een kinderbad, een speelzone, een duikzone, een zwemzone en een strand. De site kan tot 2.400 mensen per dag verwelkomen. De totale bouwkosten van de infrastructuur worden geraamd op 11,5 miljoen euro en de exploitatiekosten komen neer op 500.000 euro per jaar, inclusief personeel. (Belga)