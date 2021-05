Het Nederlandse spoorinitiatief European Sleeper wil de voor 2022 geplande nachttrein richting Praag ook laten sporen naar Warschau. In de plannen start het traject in Oostende in plaats van Brussel.

Het initiatief van twee Nederlandse particulieren onthulde vorige maand meer details over de plannen voor een nachttrein. Ze willen in samenwerking met RegioJet vanaf de lente van 2022 Brussel verbinden met Praag via Amsterdam, Berlijn en Dresden. RegioJet is een private spoor- en busmaatschappij uit Tsjechië die al nachttreinen en reguliere treinen laat sporen in Tsjechië en andere Oost-Europese landen.

Van Berlijn naar Warschau

Uit een nieuwe melding bij de Belgische spoorregulator blijkt dat er met Warschau een tweede bestemming aan de plannen toegevoegd is. Het gaat niet om een tweede volledig aparte verbinding: in Berlijn zouden enkele wagons afhaken en verder sporen naar de Poolse hoofdstad in plaats van naar Praag. 'De bedoeling is om, indien het mogelijk is voor de regulatoren en indien we een goede dienstregeling krijgen, een treingedeelte toe te voegen aan de trein naar Praag. Dit gedeelte gaat dan van Berlijn verder naar Warschau', legt medeinitiatiefnemer Elmer van Buuren uit.

European Sleeper wacht nog op nieuws van de regulatoren en spoornetbeheerders uit de verschillende landen. Inmiddels is startplaats Brussel ingewisseld voor Oostende. 'We wilden ook een aansluiting geven op bussen naar Londen. We zochten daarom een plek dichter bij de Kanaaltunnel', zegt van Buuren. 'Brussel is daarvoor niet een ideale overstapplek.'

Tussenstop in Brugge en Antwerpen

De nachttrein moet een aansluiting bieden op bussen van RegioJet naar de Britse hoofdstad. Brussel blijft wel op het traject, zegt de initiatiefnemer. In de melding bij de spoorregulator is sprake van tussenstops in Brugge, Gent-Sint-Pieters, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Antwerpen-Centraal in ons land. Vervolgens gaat het volgens de plannen via Roosendaal, net over de Nederlandse grens, met verschillende tussenstops onder meer in Rotterdam, Amsterdam, Berlijn en Dresden naar Praag, of na Berlijn naar Warschau. Ze willen starten met drie verbindingen per week. Vorige maand werden voor ons land de rijpaden aangevraagd bij Infrabel.

