Twee schaterende otters, synchroon dansende pinguïns of eekhoorntjes die een camera ontdekken.... zie hoe onbedoeld grappig de dierenwereld vaak kan zijn.

De Comedy Wildlife Photo Contest is weer van start gegaan. Nog tot eind juni kan iedereen grappige foto's van dieren insturen en meedingen naar de hoofdprijs: een unieke safari in Maasai Mara in Kenia en een fotocamera.

Maar belangrijker nog is de aandacht die de wedstrijd wil vestigen op het belang, de schoonheid en humor in de dierenwereld. Onlangs bracht de Verenigde Naties een alarmerend rapport uit waarin gesproken wordt over de snelheid waarmee platen en dieren verdwijnen. De komende jaren worden ongeveer een miljoen planten- en diersoorten met uitsterven bedreigd.

De Comedy Wildlife Photo werkt samen met de natuurbeschermingsorganisatie The Born Free Foundation. Door de vrolijke kant van de dierenwereld te tonen, hopen ze zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een meer duurzame levensstijl. De winnaars van de wedstrijd worden pas in november bekendgemaakt, maar nu tonen we alvast een paar van de leukste inzendingen tot nu toe.

Showtime © Hasan Baglar, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Spaceman © Roie Galitz, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

The Photographer at Work © Bob Riach, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

The Bear Necessities © Eric Fisher, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Holly Jolly Snowy © Vicki Jauron, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

I'll hold my breath until I get some nuts © Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Dad tells off the kids © Nicola Beyfus, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Sea Otter tickle fight © Andy Harris, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Pair Ice Skating © Andre Erlich, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Inconspicuous © Eric Keller, Comedy Wildlife Photo Awards 2019

Wil je zelf ook iets doen om te voorkomen dat al dit moois verloren gaat? Comedy Wildlife Photo geeft alvast een paar tips om je op weg te helpen:

Winkel op een verantwoorde manier

Koop bijvoorbeeld geen producten met palmolie omdat palmolieplantages ervoor verantwoordelijk zijn dat het regenwoud in rap tempo verdwijnt. Probeer ook zo weinig mogelijk wegwerpspullen te gebruiken en stel jezelf daarbij een doel. Begin bijvoorbeeld met alvast een dag in de week geen nagerecht in een plastic verpakking te gebruiken.

Gebruik minder water

Minder lang douchen, de tuin minder vaak sproeien en niet voor ieder plasje de wc doorspoelen: deze kleine dingen helpen al enorm om het watergebruik te verminderen. Wist je bijvoorbeeld dat iedere keer wanneer je het toilet doorspoelt er twintig liter water van een uitstekende kwaliteit in het riool verdwijnt?

Word een 'Wild Influencer'

Wat wordt bedoeld met een Wild Influencer? Je vindt het belangrijk dat er meer gedaan wordt om de dierenwereld te beschermen, maar je bent geen echte activist die de barricaden opgaat, dan kan je toch proberen anderen over te halen je voorbeeld te volgen. Probeer je vrienden, familie, collega's, mensen op je sportclub, vrienden op sociale media enthousiast te maken zich ook meer in te spannen voor het natuurbehoud. Wil je nog een stapje verder gaan, spreek dan lokale en eventuele landelijke politici aan op hun beleid.