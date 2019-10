In de Australische provincie New South Wales wordt gevreesd dat honderden koala's zijn omgekomen in een bosbrand.

Het vuur had 2.000 hectare grond in de as gelegd in New South Wales, waar de dieren thuishoren, aldus de dierenbescherming. De brand zou veroorzaakt zijn door een blikseminslag. Ondanks een massale inzet van de brandweer, is het vuur nog niet onder controle.

De hoop dat vele dieren de brand overleefden, is klein. 'Wanneer brand uitbreekt, klimmen koala's in de kruin van de bomen, rollen ze zich op en maken ze zich klein', aldus Sue Ashton, het hoofd van een koala-verzorgingshuis in de buurt. Zo kunnen ze kleine branden, waarbij het vuur op de grond blijft, overleven. 'Als de brand intensief wordt, worden ze levend verbrand.'

De bosbrand woedde in de buurt van Port Macquarie. Volgens de natuurbeschermingsorganisatie Australia Koala Foundation (AKF) zijn er nog tussen 43.000 en 100.000 koala's.