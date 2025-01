Win: 4 duotickets voor de uitverkochte studentenfuif TD600 in Het Depot in Leuven

De KU Leuven viert haar zeshonderdste verjaardag en eert dat met allerhande activiteiten. Op 15 en 16 februari trapt de universiteit het jubileum­jaar af met een heus feestweekend. Wij mogen vijf duotickets weggeven voor de uitverkochte ‘studentenfuif’ TD600 in Het Depot

Voor de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein zal er zo onder meer een lichtkunstwerk van vier verdiepingen hoog worden geïnstalleerd met soundscapes en lichtreflecties. Boven het kunstwerk zullen zeshonderd unieke ballonnen zweven, door Leuvenaars gemaakt uit gerecycleerde materialen. Daarnaast zet de KU Leuven voor het openingsweekend drie locaties open waar bezoekers een exclusieve blik achter de schermen krijgen en de kracht van onderzoek ervaren.

Een ander hoogtepunt is de nostalgisch getinte TD600, een event in de sfeer van de legendarische studentenfuiven uit de laatste decennia. Kirsten Lemaire, Eppo Janssen en Nadiem Shah pakken uit met 80s hits, nadien sluit Anda Ackx de boel af. Het event is intussen uitverkocht, maar wij mogen vier duotickets weggeven.