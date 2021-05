De politie van Bangladesh heeft een stroper gearresteerd naar wie in het zuiden van het land al bijna twintig jaar is gezocht en waar hij zowat zeventig Bengaalse tijgers,een bedreigde diersoort, zou hebben gedood.

De politie vatte Habib Talukder, bijgenaamd 'Bagh Shikari' ('tijgerjager'), in het weekeinde. De vijftiger was moelijk te klissen want hij leefde aan de rand van het woud waar hij steeds zijn toevlucht zocht als de ordediensten er aankwamen, zei plaatselijk politiehoofd Saidur Rahman aan het Franse persbureau AFP.

'Wij probeerden reeds lang hem te vatten. Een tip liet ons uiteindelijk toe daartoe te raken en hem naar de gevangenis te sturen', vertelde de officier. De stroper had de mangroves van Sunderbans in het zuiden van het land als jachtterrein gekozen. Die strekken zich over 10.000 km2 in Bangladesh en India uit en herbergen een van de grootse populaties van Bengaalse tijgers, die met uitsterven zijn bedreigd, ter wereld.

Hij was zijn loopbaan begonnen met het vergaren van honing in het woud, alvorens op de viervoeter te jagen. Diens huid, botten en zelfs vlees scoren goed op de zwarte markt.

Het departement bosbeheer van Bangladesh telde in 2015 niet meer dan 106 Bengaalse tijgers, tegen 440 in 2004. Dankzij een harde repressie van stroperij en banditisme in de regio was de populatie in 2019 weer naar 114 stuks gestegen.

