Een kudde olifanten houdt China al enkele weken in de ban. De dieren reisden al meer dan 500 kilometer, maar moeten nu halt houden om te wachten op een van de olifanten die 14 kilometer van de groep verwijderd is.

De vijftien olifanten hebben hun reservaat in Xishuangbanna, in het zuidwesten van China, eerder dit jaar verlaten. Sindsdien hebben ze al meer dan 500 kilometer afgelegd. Staatszender CCTV zendt de tocht van de olifanten dag en nacht live uit op het internet.

Een jong mannetje van ongeveer 10 jaar heeft aan het begin van de maand de rest van de kudde verlaten en raakt steeds verder van hen verwijderd. De vrouwtjes in de kudde hebben om die reden de laatste dagen hun opmars vertraagd en een pauze gehouden.

De olifanten probeerden de achterblijver te roepen door luid te trompetteren, vertelde professor Chen Mingyong van de universiteit van Yunnan, maar de olifant versnelde niet. Jonge mannetjes verlaten gewoonlijk de kudde eenmaal ze geslachtsrijp zijn.

. © Getty Images

De tocht van de olifanten wordt gevolgd door drones en honderden ambtenaren grijpen in om mensen te evacueren als de dieren voorbijkomen. Enkele duizenden mensen hebben uit voorzorg al hun huis moeten verlaten.

De dieren lijken in goede gezondheid en niemand raakte gewond toen ze langs steden reisden, snelwegen overstaken en schuren en huizen bezochten op zoek naar voedsel. Er is ondertussen wel veel schade aan de landbouw als gevolg van hun reis. Die schade wordt geschat op een miljoen euro.

. © Getty Images

Het regenseizoen maakt het moeilijker voor de olifanten om verder te reizen, maar deskundigen verwachten niet dat ze voor de winter naar hun reservaat zullen terugkeren. 'Het zou beter zijn om een meer geschikte plaats voor hen te vinden, weg van bewoonde gebieden en hen daarheen te lokken', vertelde bioloog Zhang Li van de Beijing Normal University.

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © AFP

De vijftien olifanten hebben hun reservaat in Xishuangbanna, in het zuidwesten van China, eerder dit jaar verlaten. Sindsdien hebben ze al meer dan 500 kilometer afgelegd. Staatszender CCTV zendt de tocht van de olifanten dag en nacht live uit op het internet. Een jong mannetje van ongeveer 10 jaar heeft aan het begin van de maand de rest van de kudde verlaten en raakt steeds verder van hen verwijderd. De vrouwtjes in de kudde hebben om die reden de laatste dagen hun opmars vertraagd en een pauze gehouden. De olifanten probeerden de achterblijver te roepen door luid te trompetteren, vertelde professor Chen Mingyong van de universiteit van Yunnan, maar de olifant versnelde niet. Jonge mannetjes verlaten gewoonlijk de kudde eenmaal ze geslachtsrijp zijn. De tocht van de olifanten wordt gevolgd door drones en honderden ambtenaren grijpen in om mensen te evacueren als de dieren voorbijkomen. Enkele duizenden mensen hebben uit voorzorg al hun huis moeten verlaten. De dieren lijken in goede gezondheid en niemand raakte gewond toen ze langs steden reisden, snelwegen overstaken en schuren en huizen bezochten op zoek naar voedsel. Er is ondertussen wel veel schade aan de landbouw als gevolg van hun reis. Die schade wordt geschat op een miljoen euro. Het regenseizoen maakt het moeilijker voor de olifanten om verder te reizen, maar deskundigen verwachten niet dat ze voor de winter naar hun reservaat zullen terugkeren. 'Het zou beter zijn om een meer geschikte plaats voor hen te vinden, weg van bewoonde gebieden en hen daarheen te lokken', vertelde bioloog Zhang Li van de Beijing Normal University.