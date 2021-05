Dierenpark Pairi Daiza is toegetreden tot de Wereldwijde Coalitie voor Biodiversiteit, een initiatief van de Europese Commissie.

Het park en de Stichting Pairi Daiza nemen al verscheidene acties die gericht zijn op de bescherming van de biodiversiteit en de voortplanting van bedreigde diersoorten.

De Internationale Dag van de Biodiversiteit, die elk jaar op 22 mei wordt gevierd, is een gelegenheid om alle vormen van leven te eren, in een tijd dat de natuur in ongekend tempo achteruitgaat en het tempo waarmee soorten uitsterven versnelt, met name als gevolg van de opwarming van de aarde en vervuiling, zeggen de Verenigde Naties. Meer dan een miljoen soorten worden momenteel met uitsterven bedreigd, waarvan bijna de helft planten en schimmels.

Om de deelnemers aan de vijftiende bijeenkomst van de Conferentie van partijen in het Biodiversiteitsverdrag (COP 15), die in oktober in China zal plaatsvinden, aan te zetten tot ambitieuze doelstellingen, heeft Europees commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius in 2020 de campagne #UnitedforBiodiversity gelanceerd. Met het oog op die conferentie 'nodigt de Coalitie alle dierenparken, botanische tuinen, onderzoekscentra en universiteiten, nationale parken, aquaria en musea in de wereld uit om hun krachten te bundelen voor de natuur, in afwachting van COP 15', aldus Pairi Daiza in een persbericht.

De dierentuin investeert in de bescherming van bedreigde diersoorten, met name door geboorten bij die soorten aan te moedigen, legt het park uit. In de afgelopen maanden zijn in het park in Brugelette in de provincie Henegouwen twee Sumatraanse orang-oetans, twee rode panda's, een Aziatische olifant, een giraf, een Stellerzeeleeuw, een tiental pinguïns en drie reuzenpanda's geboren.

De Stichting Pairi Daiza organiseert in België ook verscheidene acties ter bevordering van de biodiversiteit. Zo werden honderden geelbuikvuurpadden, die in Wallonië op het punt van uitsterven stonden, gekweekt en vrijgelaten. De organisatie is ook betrokken bij het gezamenlijk project voor duurzaam bosbeheer 'Nassonia', dat betrekking heeft op ongeveer 1.650 hectare in de Nassogne-regio, op ongeveer 15 kilometer van Rochefort. De stichting steunt ook een herbebossingsproject in Borneo, waar 11.000 bomen zijn geplant om de leefomgeving van bedreigde orang-oetans te herstellen. Daarnaast is de organisatie betrokken bij de herintroductie van de Spix' ara, een vogelsoort die in Brazilië in het wild is uitgestorven. Ten slotte steunt de stichting wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de opwarming van de aarde op de levenswijze van ijsberen in de Hudsonbaai in Canada.

In België zijn elf instellingen officieel lid van de Wereldwijde Coalitie voor Biodiversiteit. Pairi Daiza voegt zich hiermee bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Aquarium-Museum van de Universiteit van Luik, het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Afrikamuseum (het vroegere Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren), de Plantentuin van Meise, het natuurreservaat De Zegge, de dierentuinen van Planckendael, Antwerpen, de Stichting Folon en de plantentuin van de Universiteit van Luik.

