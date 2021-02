Nepal warmt op met 0,6 graden Celsius per tien jaar. Daardoor valt er elk jaar minder sneeuw in het Himalayagebergte in Nepal. Dat is nefast voor het toerisme in de regio, maar ook de boeren en lokale bevolking dragen de gevolgen.

In de twaalf jaar dat Baburam Giri nu werkt als hotelkok in het dorpje Dhampus - een belangrijke toeristische trekpleister met uitzicht op het Annapurnagebergte - viel er in de winters steeds minder sneeuw.

'Vijf jaar geleden viel er nog 60 centimeter, maar daarna stelde het niet veel meer voor,' klaagt Giri, achter zijn oven in hotel Yama Sakura.

Wereldwijd voelen hotels de financiële pijn van de reisbeperkingen in de strijd tegen de pandemie. Giri zegt dat zijn hotel het voornamelijk moet hebben van Nepalese toeristen die elk jaar op het winterse weer afkomen. Maar dit jaar zijn ook die er nauwelijks omdat er geen sneeuw ligt. 'Het hotel is bijna leeg.'

Boeren

Ook de boeren in de bergregio zien hun inkomen dalen door het gebrek aan zware sneeuwval in de afgelopen jaren - een fenomeen dat volgens wetenschappers verband houdt met stijgende temperaturen.

Volgens Arun Bhakta Shrestha van het International Centre for Integrated Mountain Development (Icimod), blijkt uit studies dat het sneeuwdek gestaag is afgenomen in Nepal en de Hindoekoesj-regio van de Himalaya. 'De temperatuur in Nepal stijgt elke tien jaar met 0,6 graden Celsius'.

. © Getty Images

Een rapport van het Nepalese departement voor Hydrologie en Meteorologie voorspelde in december een hoger dan normale wintertemperatuur en minder neerslag neerslag dan normaal.

Voor Budhhi Man Gurung, de eigenaar van hotel Yama Sakura, heeft de combinatie van klimaatverandering en covid-19 geleid tot een inkomensdaling van 80 procent. 'Het is lastig geworden om de salarissen van het personeel nog te betalen', zegt hij.

Skivakanties

Er zijn geen omvangrijke studies gedaan naar de economische impact van de dalende sneeuwval op de Nepalese toeristenindustrie, maar Dhananjay Regmi, ceo van Nepal Tourism Board, verwacht dat het veranderende klimaat op de lange termijn onvermijdelijk zal leiden tot minder toeristen.

'De meeste toeristen komen naar Nepal voor de besneeuwde bergen', zegt hij. 'Als dat donkere heuvels worden, zal dat onvermijdelijk gevolgen hebben voor het toerisme.'

. © Getty Images

Er zijn plannen opgesteld om het wintersporttoerisme te stimuleren, zoals skivakanties. 'Maar door de onregelmatige sneeuwval van de afgelopen tijd is het de vraag of dit plan gaat werken,' zegt Regmi.

Plantziekten

Niet alleen de toerismesector heeft last van de uitblijvende sneeuw. Shanta Bahadur Bishowkarma, een boer in Dhampus, vertelt dat hij tot een paar jaar geleden nog met zijn gezin kon leven van de opbrengst van zijn boerderij. Nu er veel minder sneeuw valt, is er vaak niet genoeg water voor de teelt van mais, gierst en groente.

In het winterse groeiseizoen leverde de smeltende sneeuw genoeg water voor de gewassen. Nu moet hij daarvoor soms drinkwater gebruiken, zegt hij.

De sneeuw en kou gingen ook plantenziekten tegen, legt Bishowkarma uit. Veel schadelijke insecten en ziekten kunnen niet tegen die kou.

. © Getty Images

'Van vroeger weten we nog dat de oogst slecht is in jaren met weinig sneeuw," zegt hij. 'Tegenwoordig moet ik elders voedsel kopen om van te leven.'

Meer insecten

Arjun Rayamajhi, gewasbeschermingsfunctionaris bij het Landbouwkenniscentrum van de overheid in Darchula, een van de bergdistricten in Nepal, zegt dat kou de reproductiesnelheid van insecten verlaagt.

En net als in andere delen van de wereld waar de temperatuur stijgt, betekent opwarming dat plantziekten meer kans krijgen. 'Als de hogere delen warmer worden, verplaatsen insecten zich ook naar die regio's. We zien als gevolg daarvan nieuwe plagen in deze regio's," zegt Rayamajhi.

Het warmere weer maakt het ook moeilijker voor de Nepalese bergboeren om de traditionele gewassen te verbouwen die het normaal gesproken goed doen bij lagere temperaturen, zoals appels. 'Zelfs het vee heeft er last van. Minder sneeuw betekent minder vocht in de winter, waardoor het gras voor de dieren niet goed groeit. De bergdistricten kampen al met voedselonzekerheid en deze ontwikkelingen maken het probleem nog ernstiger.'

. © Getty Images

Ongebruikelijke opwarming

Klimaatwetenschappers waarschuwen dat sneeuwwinters in Nepal steeds zeldzamer zullen worden in de komende decennia. Een onderzoek in de Hindoekoesj-regio, gepubliceerd door Icimod in 2019, voorspelt een afname van de sneeuwval met 50 tot 60 procent in het Gangesbekken, dat zich uitstrekt over delen van Nepal, tegen het einde van deze eeuw.

Het onderzoek wijst op een 'ongebruikelijk grote' temperatuurstijging in hooggelegen regio's, en voegt eraan toe dat 'de opwarming daar naar schatting twee tot drie keer groter is dan het wereldwijde gemiddelde.'

Sushil Raj Poudel, voorzitter van de Trekking Agencies Association in het westen van Nepal, zegt dat leden van de vereniging niet langer kunnen vertrouwen op de jaarlijkse toeristenstroom, die een paar dagen na hevige sneeuwval altijd op gang kwam.

Dat er in deze tijd van het jaar geen sneeuw ligt in Nepal, is een vreemde gewaarwording,' zegt hij. 'Klimaatverandering was tot voor kort iets waarvan je dacht dat het in andere landen gebeurde, maar nu zien we het hier voor onze ogen gebeuren.'

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij IPS-partner Thomson Reuters News Foundation.

