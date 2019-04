Klimaatverandering brengt dolfijnen in de problemen

Zwitserse onderzoekers waarschuwen dat de klimaatverandering verreikende gevolgen kan hebben voor dolfijnen en andere zeezoogdieren.

De onderzoekers baseren zich op de studie van een hittegolf in het westen van Australië, die langdurige effecten had op de overleving en voortplanting van dolfijnpopulaties.

De wereldberoemde Shark Bay in het westen van Australië kreeg in 2011 te maken met een nooit eerdere geziene mariene hittegolf, die het water tot viergraden warmer maakte dan gemiddeld. Dat was rampzalig voor het zeegras in de regio, dat de basis vormt voor het hele ecosysteem.

Onderzoekers van de Universiteit van Zurich hebben de gevolgen daarvan in kaart gebracht voor de overlevingskansen en voortplanting van dolfijnen. Ze gebruikten daarvoor de gegevens van honderden dieren over een periode van tien jaar, tussen 2007 en 2017. Daaruit bleek dat de overlevingskansen van de dieren met twaalf procent daalden na de hittegolf van 2011. Bovendien werden minder kalfjes geboren, en die daling hield aan tot 2017.

Langdurig

'De omvang van de negatieve impact door de hittegolf verraste ons', zegt Sonja Wild, hoofdauteur van de studie. 'Het is erg ongewoon dat het voortplantingssucces van de wijfjes niet tot het normale gemiddelde is teruggekeerd, zes jaar later.'

Volgens de onderzoekers zijn daar verschillende mogelijke verklaringen voor, waaronder minder aandacht voor de jongen, een hogere mortaliteit onder de kalfjes, latere seksuele maturiteit van de dieren of een combinatie van die factoren. Maar die oorzaken moeten nog verder onderzocht worden. Het is voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van een mariene hittegolf op lange termijn wat betreft dieren aan de top van de voedselketen. Eerder onderzoek richtte zich vooral op organismen aan de basis van het ecosysteem.

'Mariene hittegolven zullen vaker voorkomen in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering', zegt Michael Krützen, medeauteur van de studie. 'Dat is niet alleen zorgwekkend voor de vooruitzichten op lange termijn voor de zeezoogdieren, maar ook voor het hele ecosysteem.'