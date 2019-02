Hoop voor de neushoorn: dalende trend in stroperij zet door

In 2018 zijn er ruim tweehonderd minder Afrikaanse neushoorns gestorven dan het jaar ervoor. De dalende trend in de neushoornstroperij werd vorig jaar dus doorgezet. Dat is goed nieuws, maar betekent niet dat de bedreiging voor de neushoorn volledig is geweken.

Sinds 2017 is het aantal gestroopte neushoorns in dalende lijn. Uit cijfers van het ministerie van Milieu in Zuid-Afrika heeft de daling zich ook vorig jaar verdergezet met 259 minder dode neushoorns dan het jaar ervoor. In totaal zijn er echter nog altijd 769 neushoorns gedood voor hun hoorn. De bedreiging voor het dier is dus nog niet volledig geweken, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF).

'Het is goed nieuws dat er minder neushoorns zijn gedood in Zuid-Afrika in 2018', zegt Jo Shaw van WWF. Het gaat echter nog steeds niet goed met de aantallen neushoorns'' .

Meer stropers gearresteerd

Afgelopen jaar zijn er 229 stropers gearresteerd. Dit zijn er 40 meer dan in 2017, maar de jacht op neushoorns is voorlopig nog niet voorbij. Het is belangrijk om het aantal levende neushoorns nog steeds goed in de gaten te houden. Ook vindt WWF het een groot probleem dat veel criminelen op borgtocht vrij komen, vooral degenen die verantwoordelijk zijn voor de handel in hoorns.

'We moeten een manier vinden om mensen die in beschermde gebieden werken en wonen te helpen om te investeren in een toekomst met dieren in het wild', zegt Margaret Kinnaird van WWF. Zo loopt er aan de Russisch-Mongoolse grens bijvoorbeeld een programma van WWF waarbij ex-stropers worden opgeleid om tegen betaling de bedreigde sneeuwluipaard te beschermen.