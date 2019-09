Honderd bedrijven uit de reisindustrie hebben beloofd om mee de schouders te zetten onder de strijd tegen de plasticvervuiling waar hun sector mee schuldig aan is.

De snel groeiende plasticvervuiling in de Middellandse Zee is onder meer afkomstig van populaire vakantiebestemmingen zoals Barcelona, Venetië en Tel Aviv.

Elk jaar belandt ruim acht miljoen ton plastic in de zee, en geschat wordt dat er in 2050 meer plastic dan vis in de zee zal zitten. Ook de toerismesector draagt daar aan bij. Zo is een groot deel van de snel groeiende plasticvervuiling in de Middellandse Zee afkomstig van populaire vakantiebestemmingen.

Kustregio's nabij Barcelona, Valencia, Marseille, Venetië, Tel Aviv en Izmir staan bij de negen meest vervuilde locaties waar grote hoeveelheden zwerfvuil in zee verdwijnen. Dat bleek uit een analyse van het Wereldnatuurfonds (WWF) deze zomer.

Plan tegen vervuiling

De honderd ondertekenaars van de International Tourism Plastic Pledge, met onder meer grote namen als Tui, Accor en Corendon, erkennen de urgentie en de noodzaak om samen te werken aan minder plasticvervuiling.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de organisaties 180.000 medewerkers en 50 miljoen vakantiegangers. De komende maanden werken ze een concreet plan uit om plasticgebruik op bestemmingen wereldwijd te reduceren en plasticvervuiling te voorkomen. Dit gebeurt in samenwerking met de Wereldtoerismeorganisatie (UNWTO), het VN-milieuagentschap UNEP en de Britse Ellen MacArthur Foundation, die werkt rond ideeën voor circulaire economie.