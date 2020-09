Costa Rica heeft er een nationaal park bij: San Lucas Island National Park. Tot 1991 was het een van de meest beruchte gevangenissen in Latijns-Amerika, nu een door natuur overgenomen nationaal park.

De idyllische schoonheid van het eiland contrasteert sterk met het lugubere verleden als gevangenis. Een verbanning naar San Lucas Island betekende vaak een kort leven met martelingen, honger en ziekte. De verhalen over het ellendige leven, zijn nu nog te zien op de met bloed besmeurde gevangenismuren.

. © Getty Images

De San Lucas gevangenis werd in 1873 gesticht door de toenmalige dictator Tomas Guardia Gutierrez en 117 jaar later, in 1991, gesloten. Ondertussen heeft de natuur het eiland weer ingepalmd en leven er brulapen, kalkoenen, herten, fazanten, slangen, verschillende soorten vleermuizen en in de zee rond het eiland haaien, roggen, zeeschildpadden en barracuda's. Ook zijn er nog de sporen van de eerste inwoners, die hier tussen 1000 en 1500 leefden, te zien in acht archeologische sites.

. © Getty Images

De Costa Ricaanse minister van toerisme Gustavo Segura Sancho is blij met de opening van het nationale park: 'San Lucas Island is een deel van de geschiedenis en het erfgoed van Costa Rica en daarom zijn we erg verheugd om het eiland te openen als het dertigste nationale park in het land.'

. © Getty Images

San Lucas Island is 4,6 vierkante kilometer groot en is vanuit de stad Puntarenas met een boot te bereiken. Zowel het eiland zelf als de wateren eromheen behoren tot het nationale park. Er zijn wandelpaden aangelegd, toiletten, electriciteit en stromend water om het de toeristen makkelijker te maken. Ook staan er gidsen klaar die je alles over de bloedige geschiedenis van het eiland kunnen vertellen.

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

