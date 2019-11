25 plaatsen die je moet zien in Costa Rica

Costa Rica wordt wel eens het land van de eeuwige lente genoemd om de prachtige natuur. Het kustgebied is het hele jaar door een grote bloemenpracht en in het binnenland is de verscheidenheid aan landschappen, flora en fauna zo groot dat dertig procent van Costa Rica is gereserveerd als natuurpark. 25 plaatsen die je moet zien in dit prachtige land.

Praktische informatie

Ligging

Costa Rica ligt in Midden-Amerika op het noordelijk halfrond tussen Nicaragua en Panama.

Klimaat

Het klimaat op Costa Rica is tropisch, althans in de laag gelegen gebieden. De gemiddelde temperatuur ligt het hele jaar tussen 27 en 30°C. In de bergen is het een stuk koeler; de gemiddelde temperatuur ligt daar rond de 17°C. De gemiddelde neerslag verschilt sterk in de diverse delen van het land. Op sommige plaatsen valt zeer veel neerslag (9000 mm), terwijl het op andere plaatsen eerder droog te noemen is met een gemiddelde neerslag van 1500 mm.

De meeste neerslag valt in de maanden juni tot en met oktober en dan meestal in de vorm van korte harde buien.

Oppervlakte

51.100 km². Dat is 1,7 maal zo groot als België.

Hoofdstad

San José

Belangrijkste steden

San José, Puerto Limón, Cartago

Staatsvorm

Parlementaire republiek

Bevolkingsgroepen

Inwoners van Europese afkomst, mestiezen, indianen en afrikanen.

Talen

De officiële taal is Spaans, Indiaanse talen, Creools-Engels.

Godsdienst

Rooms-katholicisme, protestantisme

Feestdagen

1 januari: Nieuwjaarsdag

Witte Donderdag

Goede VrijdagPasen

11 april: Día de Juan Santamaría (Nationale Heldendag)

Hemelvaart

Pinksteren

1 mei: Dag van de Arbeid

25 juli: Anexión de Guanacaste (inlijving van de provincie Guanacaste)

2 augustus: Virgin de Los Angeles Dag (niet verplicht)

15 augustus: Moederdag

15 september: Onafhankelijkheidsdag

12 oktober: Columbusdag (niet verplicht)

25 december: Kerstmis

Weetjes

Costa Rica wordt wel eens het 'land van de eeuwige liefde' genoemd om de prachtige natuur. Ruim dertig procent van het land is gereserveerd als natuurpark en geniet daarom bescherming.

Naar Latijns-Amerikaanse normen is Costa Rica een zeer stabiel land. Er bestaat al sinds 1948 een democratische regeringsvorm en het kent geen leger, nogal een uitzonderlijke situatie in dat deel van de wereld.

De mannen in Costa Rica noemen zichzelf 'tico's' en de vrouwen 'tica's'. Deze bijnamen komen van het woord 'hermanitico's' en dat betekent 'kleine boeren'.

Costa Rica ligt in de zogenaamde Pacific-gordel, een zeer aardbevingsgevoelig gebied. Vrijwel ieder jaar is het prijs. In 1991 werd Costa Rica getroffen door een heel zware aardbeving, gevolgd door vloedgolven. Tientallen mensen vonden de dood en de schade was enorm.

Naar Costa Rica ga je niet voor het lekkere eten. Mensen hebber er onder meer de gewoonte om ontzettend veel zout in het eten te doen. Gelukkig is de koffie wel heel lekker in Costa Rica.

Costa Rica wordt soms wel eens het Zwitserland van Centraal-Amerika genoemd omwille van de politieke stabiliteit.

Tijdzone

7 uur in de zomer, - 8 uur in de winter

Geld

Colon

Beste reistijd

Costa Rica kan je het hele jaar bezoeken, maar de beste tijd is van december tot en met maart. Dat is ook de drukste periode zodat de prijzen hoger liggen dan in de andere maanden.

Afstand

Brussel en San José liggen 9.050 kilometer uit elkaar. De vliegtijd bedraagt 11 uur.

Verkeersregels

De vekeersregels wijken vrijwel niet af van de regels in België, maar er bestaan toch grote verschillen. De wegen zijn niet al te goed, voetgangers lopen op de weg, er is vrijwel geen verlichting, de verkeersaanwijzingen zijn niet duidelijk, in en rond San José is het erg druk en de Costa Ricanen rijden nogal roekeloos.

Besluit je om toch zelf te rijden, houd je dan aan de verkeersregels en parkeer je auto nooit ergens waar dat niet mag. Hij wordt dan meteen weggesleept.

Openbaar vervoer

Costa Rica is niet zo'n groot land en een binnenlandse vlucht is daarom niet echt nodig, maar wel mogelijk. Duur is het in ieder geval niet.

Treinen rijden er niet meer in Costa Rica, maar met de bus kan je overal komen. Er rijden interlokale bussen en shuttlebussen. Voor de interlokale bussen kan je het beste van tevoren een plaats reserveren. Ze rijden niet zo heel vaak en zitten snel vol. Shuttlebussen zijn kleiner, comfortabeler, ze halen je op en zetten je af waar je wil, maar je betaalt er wel iets meer voor.

Binnen steden rijden ook bussen, maar die mijd je liever. Ze zijn veel te druk en een taxi is niet veel duurder, maar wel een stuk aangenamer.

Elektriciteit

110 volt. Amerikaanse stekkers met twee platte in plaats van ronde pinnetjes.







Arenal vulkaan © iStockphoto De slapende vulkaan Arenal barstte in 1968 opeens uit. 78 Costa Ricanen kwamen daarbij om het leven. De 1633 meter hoge perfect gevormde vulkaan is sindsdien altijd actief gebleven. Vooral 's nachts zorgt dat voor een prachtig spektakel. Je kan wel de pech hebben dat deze mooiste vulkaan ter wereld verborgen zit in de mist.







Arenal vulkaan © iStockphoto







Cahuita National Park © iStockphoto Voor een beetje rust ga je naar de kust en reggaeplaatsje Cahuita. Cahuita National Park staat bekend om zijn witte zandstranden, kokospalmen, koraalriffen en twee wrakken van gezonken slavenschepen.







Cahuita National Park © iStockphoto







Cano Negro Wildlife Refuge © iStockphoto Vogelliefhebbers kunnen terecht in Cano Negro, een natuurgebied op de grens met Nicaragua waar het wemelt van de watervogels.







Cano Negro Wildlife Refuge © iStockphoto







Cano Negro Wildlife Refuge © iStockphoto







Celeste rivier © iStockphoto De Celeste rivier ligt in het in Tenorio Volcano National Park. Opvallend is de felle turquoise kleur van het water dat een opvallend contrast vormt met het groene regenwoud. Er loopt een mooie, 7,5 kilometer lange wandeling naar de rivier waarbij je warme bronnen, een waterval, een lagune en hangbruggen passeert.







Celeste rivier © iStockphoto







Cerro Chirripo National Park © iStockphoto Dit nationale park is nog ongerept en dat is te danken aan de moeilijke toegankelijkheid. De hoogste berg in Costa Rica, de 3.820 meter hoge Cerro Chirripó, ligt in dit park. Het niet al te grote park park kent meer ecologische zones dan veel volledige landen.







Cerro Chirripo National Park © iStockphoto







Corcovado National Park © iStockphoto Corcovado is het ruigste en meest afgelegen natuurpark van Costa Rica en een zeer geschikte plek om wilde dieren zoals brulapen en jaguars te zien.







Corcovado National Park © iStockphoto







Guanacaste beach © iStockphoto Guanacaste in het noordwesten van Costa Rica kent een warm en droog klimaat en eindeloze lange zandstranden. De kust van de provincie Guanacaste wordt door velen gezien als het mooiste kustgedeelte van het land.







Guanacaste beach © iStockphoto







Irazu vulkaan Nationaal Park © iStockphoto In de buurt van de hoofdstad San José ligt de actieve vulkaan, de Irazu. Uit deze 3432 meter hoge vulkaan komt voortdurend rook uit de verschillende kraters. In de grootste krater ligt een gifgroen meer, een indrukwekkend gezicht.







Irazu vulkaan Nationaal Park © iStockphoto







Jaco © iStockphoto Jaco is de strandplaats die het dichtste bij de hoofdstad San Jose ligt. Je kan er zwemmen, surfen, winkelen in de vele surfshops en goedkoop (maar ook duur) overnachten. Je kan ook het binnenland intrekken voor een canopy tour, om te raften, voor een krokodillensafari, om te kayakken of paardrijden.







Jaco © iStockphoto







Manuel Antonio National Park © iStockphoto Manuel Antonio is het kleinste nationale park in Costa Rica, maar het landschap met dichtbegroeide bergen, kleine baaitjes met witte stranden, rotspartijen en koraalriffen is zeer gevarieerd en behoort tot de mooiste regio's in het land.







Manuel Antonio National Park © iStockphoto Manuel Antonio is een aangenaam toeristisch stadje. Je kunt er uitgaan, lekker eten en er is een regenwoud dat zich ook hier uitstrekt tot aan de zee. Het nationale park is erg populair door de grote aanwezigheid van slinger-apen. Die zorgen voor het nodige entertainment en maken regelmatig het strand onveilig, tot groot plezier van de toeschouwers.







Manuel Antonio National Park © iStockphoto







Manuel Antonio National Park © iStockphoto







Monteverde regenwoud © iStockphoto Het magische nevelwoud van Monteverde behoort tot de mooiste natuurgebieden in Zuid-Amerika en tot de populairste bezienswaardigheden in Costa Rica. Je kan het toch al indrukwekkende park op een bijzondere manier bezoeken. Tijdens een zogenaamde canopytour krijg je een harnas om en slinger je zoals Tarzan door het woud.







Monteverde regenwoud © iStockphoto







Montezuma © iStockphoto Montezuma is een aantrekkelijk kustplaatsje waar je je meteen thuis voelt. Er hangt een ontspannen, hippieachtige sfeer. Overdag kan je er surfen en van de zon genieten. 's Avonds dansen inwoners en toeristen samen tot de vroege uurtjes in een van de vele bars en clubs.







Montezuma © iStockphoto







Nicoya Peninsula © iStockphoto Montezuma ligt op de Nicoya Peninsula, het grootste schiereiland in Costa Rica. Behalve Montezuma vind je er meer kleine kustplaatsjes, mooie natuurgebieden, een heerlijk klimaat en een fijne sfeer.







Nicoya Peninsula © Milei Vencel, Wikicommons







Nosara en Playa Guiones © iStockphoto Nosara behoort volgens National Geographic tot de beste surfplaatsen ter wereld. Het stadje ligt tussen de jungle en de oceaan, een ideale plaats om aan yoga te doen. En ook daar staat Nosara bekend om.







Nosara en Playa Guiones © iStockphoto







Osa Peninsula © iStockphoto Osa schiereiland is dé bestemming wanneer je het regenwoud wil verkennen. Je treft er een rijk dierenleven, verlaten strandjes, een primair regenwoud en afwisseling van zout en zoet water.







Osa Peninsula © iStockphoto







Puerto Viejo © iStockphoto Ook Puerto Viejo is geliefd bij surfers. Je treft er een mix van allerlei culturen en levenswijzen: Caribisch, Afrikaans, Bribri Indianen, hippies.... De stranden zijn er helder wit en steken mooi af tegen de tropische begroeiing. Puerto Viejo ligt bovendien dichtbij het Cahuita National Park en Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.







Rincon de la Viejar National Park © iStockphoto Rond de vulkaan Rincón de la Vieja (1895 meter hoog) wandel je tussen naar zwavel ruikende heetwaterbronnen. De Rincon is niet de enige krater in het park. Onder andere ook de Santa Maria en Von Seebach vulkaan liggen er. Met name de Von Seebach vulkaan is behoorlijk actief.







Rincon de la Viejar National Park © iStockphoto







Rincon de la Vieja National Park © cyph3r, Wikicommons







Rincon de la Vieja National Park © iStockphoto







Poas Volcano National Park © iStockphoto Van de Poás, de vulkaan bij hoofdstad San José, zeggen ze dat hij met een krater van 1500 meter de grootste mond ter wereld heeft.







Poas Volcano National Park © iStockphoto







San Jose © iStockphoto De hoofdstad San José met winkelstraten, parken en markten, Teatro Nacional, Museo de Oro.







San Jose © iStockphoto







Playa Samara © iStockphoto Costa Rica is rijk aan schitterende stranden. Playa Samara op Nicoya schiereiland is ook weer zo'n voorbeeld. Het strand is vijf kilometer lang en het witte zand steekt mooi af tegen het blauwe zeewater. En net als in veel andere kustplaatsjes in Costa Rica hangt ook hier een veilig en ontspannen atmosfeer.







Playa Samara © iStockphoto







Santa Rosa National Park © iStockphoto Het Nationale Park Santa Rosa beschermt een enorm droog tropisch woud waar zeeschildpadden nestelen.







Santa Rosa National Park © iStockphoto







Tortuguero National Park © iStockphoto Tortuguero National Park is wereldberoemd omdat de bedreigde groene zeeschildpadden hier broeden. Maar ook de natuur met moerassen en aaneengesloten lagunes en kanalen is prachtig. Je kan de natuur hier het beste bekijken vanuit de boot. Je komt dan zeker apen, kaaimannen, leguanen, toekans en talloze andere dieren tegen.







Tortuguero National Park © iStockphoto







Tortuguero National Park © iStockphoto De naam Tortuguero betekent 'land van de schildpadden'. Maar liefst vier soorten leggen er hun eieren aan de oevers van de Parisminarivier en op de stranden aan de Caribische Zee. Het natuurgebied is enkel per vliegtuig of over het water te bereiken.







Carara National Park © iStockphoto In Carara trekken rond vijf uur in de vooravond ara's over de brug van Tarcoles.