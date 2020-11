De met uitsterven bedreigde galapagospinguïns varen wel bij de coronacrisis. Door het wegblijven van de toeristen nam hun populatie in minder dan een jaar tijd toe met 489 naar 1940 dieren.

De Galapagoseilanden zijn uniek omdat er talloze dieren leven die nergens anders ter wereld voorkomen. Helaas hebben massa's toeristen dat ook ontdekt. Ze brengen weliswaar veel geld in het laatje, maar vormen enkel door hun aanwezigheid een gevaar voor de kwetsbare natuur. Ze nemen bijvoorbeeld zaadjes op hun schoenen mee die de inheemse planten bedreigen.

Ook de dieren op de Galapagoseilanden hebben het moeilijk. De koddige galapagospinguïns staan bijvoorbeeld op de lijst met bedreigde diersoorten. Deze diertjes behoren tot de kleinste pinguïns en zijn de enige die ten noorden van de evenaar leven.

De eilanden proberen het aantal toeristen al een tijd in goede banen te leiden, maar dit jaar kregen ze onverwacht hulp van de coronapandemie. De toeristen bleven weg en dat had meteen effect op de dierenwereld. Het aantal galapagospinguïns groeide in minder dan een jaar tijd met 489 dieren tot 1940. Sinds 2006 kwamen er niet meer zoveel pinguïns voor op de eilanden. Dat melden de Darwin Foundation en Galapagos National Park Directorate die de populaties in de gaten houden.

Datzelfde geldt voor de bijzondere galapagosaalscholvers. Dat zijn namelijk de enige aalscholvers die niet kunnen vliegen, maar in plaats daarvan uitstekend kunnen duiken. Hun aantal steeg van 1914 naar 2220 (een groei van 306). Sinds 1977 leefden er niet zoveel van deze aalscholvers op de eilanden. De aalscholvers profiteerden behalve van het wegblijven van de toeristen ook van La Niña, het meteorologische fenomeen waardoor de wateren rond de evenaar afkoelen. La Niña zorgt voor meer voedsel voor de aalscholvers.

