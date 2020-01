Deze plaatsen bezoek je in 2020 beter niet

2. Big Sur in Californië

Big Sur is een populaire plaats aan de Highway 1, de prachtige weg langs de Stille Oceaan in Californië. Sinds de populaire HBO serie 'Big Little Lies' is het aantal toeristen flink gestegen. Big Sur is niet berekend op zoveel mensen: er zijn niet voldoende toiletten met alle onsmakelijke gevolgen van dien. Ook vormt illegaal kamperen een groot risico op bosbranden waar Californië toch al heel gevoelig voor is. In 2016 veroorzaakte een illegaal kampvuur de drie maanden durende Soberanas brand.