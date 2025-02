Podcast: moeten we straks allemaal cohousen? 

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week buigt Chef Wonen Amélie Rombauts over betaalbaar wonen en nieuwe woonvormen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Je eigen appartement of huis kopen wordt er niet eenvoudiger op. In 2024 was de gemiddelde prijs voor een eigen appartement meer dan 270.000 euro, een stijging van 2,5 procent. En dat zal volgens experten alleen nog maar stijgen. Ook huurprijzen swingen de pan uit. Dreigt alleen wonen onbetaalbaar te worden?

In een nieuwe aflevering van de podcast Weekend op Woensdag verdiept Chef Wonen Amélie Rombauts in alternatieve woonvormen die alleen maar populairder zullen worden. Nieuwe cohousing-projecten rijzen namelijk als paddenstoelen uit de grond, van volwassen ‘studentenkoten’ met een gemeenschappelijke cinemazaal tot wooncoöperaties waarbij je aandelen koopt in een gedeeld gebouw. Is cohousing onvermijdelijk de toekomst?

Lees ook:



– Collectief wonen als oplossing voor de huizencrisis? ‘In het beste geval kan er een nieuwe betaalbare woningmarkt ontstaan’

– Het is nog altijd niet goedkoop, maar via de coöperatie bouw ik tenminste iets op’: deze 3 getuigen kozen voor een alternatieve woonvorm