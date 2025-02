Margaux Balemans is Beste Sommelier van België: ‘Ik voel me soms een klein meisje in een snoepwinkel’

Margaux Balemans (24) werd afgelopen november door de Belgische Sommeliersgilde verkozen tot Beste Sommelier van België. Ze studeerde aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, is hoofdsommelier van luxehotel Le Sanglier des Ardennes in Durbuy, en staat er zelf in de zaal van het sterrenrestaurant Le Grand Verre, onder leiding van chef Wout Bru.

Aan tafel

‘In mijn familie gaat de passie voor wijn al lang mee. Mijn opa was een grote liefhebber en dat heeft hij doorgegeven aan mijn vader. Daarom ben ik ook naar een wijn uit de Bordeauxstreek vernoemd. Zelf associeer ik wijn vooral met die momenten waarop we met ons gezin aan tafel zaten en lange gesprekken voerden. Als slagers en traiteurs waren mijn ouders altijd aan het werk. Daardoor waren die momenten van verbondenheid dubbel zo belangrijk en besef ik maar al te goed hoe belangrijk het is om af en toe van het leven te genieten.’

Zintuigen

‘Geur- en smaakzin zijn als spieren: je kunt ze trainen en ontwikkelen. Zo kom ik door mijn liefde voor koken veel in contact met geuren en smaken en moet ik voortdurend proeven en ruiken. Het zou kunnen dat de een daar beter in is dan de ander, maar van mensen die hun reukzin verloren door covid hebben we geleerd dat je je zintuigen kunt aanscherpen en desnoods zelfs terugwinnen. Mensen die er moeite mee hebben om de geur en smaak van wijnen thuis te brengen, geef ik altijd deze raad mee: loop gewoon door je huis en snuffel aan alles, en doe dat vervolgens nog eens, maar dan met je ogen dicht. Dat werkt uitstekend om een geurbibliotheek op te bouwen.’

Als klanten op restaurant naar de sommelier vragen, verwachten ze nog vaak een man. Margaux Balemans

Verwachtingen

‘Ik geloof dat je altijd trouw moet blijven aan jezelf. Met het veroveren van die titel is dat alleen maar belangrijker geworden, want aan die wedstrijd nam ik deel voor mezelf, omdat wijn nu eenmaal mijn passie is en ik die graag deel. Natuurlijk creëert mijn winst ook verwachtingen, maar voor mij verandert er niets: ik blijf met beide voeten op de grond staan.’

Vervrouwelijking

‘De wijnsector is al heel lang een mannenwereld. Gelukkig verandert dat nu stilaan, ook in mijn vak. Maar toch, als klanten op restaurant naar de sommelier vragen, verwachten ze nog vaak een man. Ook daarom ben ik enorm trots dat ik, als vrouw, dit jaar de titel van Beste Sommelier van België mag dragen. Die overwinning heb ik ook te danken aan het sterke team rond mij, maar ik hoop dat ik bijdraag aan de verdere vervrouwelijking van het beroep en zo jongeren kan aansporen om hun dromen na te jagen.’

Complimenten geven vinden mensen vaak moeilijk, ook al is dat geen teken van zwakte. Margaux Balemans

Ontdekkingen

‘Verrassingen kruiden het leven. Dat merk ik wanneer mensen bij ons komen tafelen. Sommigen hebben echt een voorkeur qua druivensoort, wijnregio of -stijl. Dan is het leuk om samen op zoek te gaan naar andere wijnen met gelijkaardige kenmerken en hen iets nieuws te laten ontdekken. Dat is voor mij een spel, alsof ik een klein meisje in een snoepwinkel ben.’

Kritiek

‘Er is te veel negativiteit in onze samenleving. Complimenten geven vinden mensen vaak moeilijk, ook al is dat geen teken van zwakte, en kan positieve feedback enorm veel kracht geven. Zelf probeer ik kritiek vooral als iets opbouwends te zien. Maakt een ontevreden klant een opmerking, dan vraag ik me af wat ik de volgende keer beter kan doen en hoe ik verder kan groeien.’

Als sommelier zal ik jammer genoeg nooit alles weten, mijn beroep stopt nooit. Margaux Balemans

Klimaatcrisis

‘Voor wijnboeren is de opwarming van de aarde dubbel. Enerzijds dwingt de klimaatcrisis hen om zichzelf te vernieuwen, wat op zich goed nieuws is. Anderzijds zijn er ook wijngaarden die mettertijd misschien zullen verdwijnen, of waar ze andere druivensoorten zullen moeten aanplanten. Dan kun je zeggen: dat is het leven, niets is voor eeuwig. Toch vind ik dat jammer. We moeten de toekomst met een open blik benaderen, maar het is zonde dat eeuwenoude tradities onherroepelijk verdwijnen.’

Kennis

‘Het leuke van mijn beroep is dat het nooit stopt. We werken met levende materie die voortdurend verandert, dus valt er altijd iets nieuws te ontdekken. Bovendien is wijn slechts een deel van het verhaal. Sommelier zijn gaat ook over aperitieven, digestieven en koffie en thee, terwijl dankzij initiatieven als Tournée Minérale mocktails en andere non-alcoholische dranken steeds belangrijker en interessanter worden. Ik zal jammer genoeg nooit alles weten, maar dat ik altijd kan bijleren en mezelf blijven ontwikkelen vind ik ook erg stimulerend.’

