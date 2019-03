Tonnen plastic bedreigen het fragiele ecosysteem van de Galapagos eilanden

Het ecosysteem op de Galapagos eilanden is uniek. Er komen planten en dieren voor die verder nergens in de wereld te vinden zijn. Het zou het beste zijn als er helemaal geen toeristen heen zouden reizen, maar dat valt moeilijk te verwezenlijken. Ecuador, het land waar de Galapagos eilanden toe behoren, probeert zo goed en kwaad als het gaat de alsmaar groeiende stroom toeristen in goede banen te leiden. Zo zijn grote delen van de archipel verboden terrein, andere delen mag je alleen met een gids bezoeken en kamperen is slechts op enkele plaatsen toegestaan.

Lees ook: Deze plaatsen bezoek je in 2018 beter niet

Helaas hebben de eilanden te kampen met een veel grotere bedreiging die van verder weg komt: tonnen plastic. De Galapagos eilanden hanteren strenge regels wat betreft het gebruik van wegwerpplastic en ze liggen op zo'n duizend kilometer verwijderd van het vasteland. De 25.000 inwoners van de eilanden zijn zelf amper verantwoordelijk voor het afval, maar tonnen plastic afkomstig uit Centraal- en Zuid-Amerika en zelfs uit Azie belandt op de kusten van de eilanden en in de magen van de dieren die er leven.

Sinds 1996 maken lokale vissers de stranden schoon en sinds drie jaar houden ze ook een register bij, schrijft de Daily Mail. Daaruit blijkt dat verreweg het meeste plastic afkomstig is uit Peru en China. Ook maakt het register duidelijk dat de hoeveelheid plasticafval spectaculair groeit: in 2017 ging het om 6,5 ton plastic, in 2018 was het al gestegen tot 24 ton en in de eerste paar maanden van 2019 werd al 8 ton plastic gevonden. Als het dit jaar in dit tempo doorgaat, komt de totale hoeveelheid dit jaar uit op 32 ton.

Lees ook: Zon, strand en plasticsoup: zo pakken toeristische trekpleisters vervuiling aan

De rangers van Galapagos National Park houden een eigen register bij waarin ze noteren wat het effect van het plastic op de dieren is. Er blijkt onder andere dat aalscholvers luiers en plastic tasjes gebruiken om een nest te bouwen en dat schildpadden plastic tassen opeten omdat ze denken dat het kwallen zijn.

Een van de vrijwilligers die helpt bij het opruimen, Sharlyn Zuniga, vertelt aan AFP: 'We hebben zoveel plastic in de zee gegooid dat het aanspoelt op kusten waar geen mensen wonen. We ruimen het plastic op om te voorkomen dat het afbreekt in stukjes microplastic.' Die kleine plasticdeeltjes belanden immers heel gemakkelijk in de magen van dieren, maar alle ellendige gevolgen van dien.







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden







Galapagos eilanden © AFP Galapagos eilanden