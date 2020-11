Kavaan, de eenzaamste olifant ter wereld, is al acht jaar de enige olifant in Pakistan. De 35-jarige Kavaan leeft er moederziel alleen in erbarmelijke omstandigheden in een dierentuin. Eind november verhuist het dier naar een beschermd natuurgebied in Cambodja.

Kavaan is een mannelijke Aziatische olifant die in 1985 in Sri Lanka werd geboren. Kort na zijn geboorte werd hij cadeau gedaan aan de toenmalige Pakistaanse president. De volgende 35 jaar bracht hij door in een dierentuin in de hoofdstad Islamabad. De eerste vijf jaar was Kavaan er de enige olifant in heel Pakistan, maar in 1990 kreeg hij gezelschap van een andere olifant Saheli. Nadat zij in 2012 overleed, was Kavaan opnieuw alleen.

Zijn situatie verslechterde: Kavaan werd lusteloos, ontwikkelde stress en werd agressief. Dat was voor de dierentuin een reden om de olifant vast te binden aan een ketting. Het leek erop dat Kavaan de rest van zijn leven op die manier door zou moeten brengen. Totdat een Pakistaanse student in 2014 aandacht voor het lot van de olifant vroeg door de online petitie 'Free Kavaan the Elephant' te starten.

. © Reuters

De Amerikaanse zangeres Cher pikte het bericht op en via haar organisatie Free the Wild (gericht op het beschermen van wilde dieren in gevangenschap) werd Kavaan bekend in de hele wereld. Toch zou het nog een aantal jaren duren voordat er schot in zijn situatie kwam.

In mei van dit jaar besloot het hooggerechtshof in Islamabad dat Kavaan naar een olifantenreservaat gebracht zou moeten worden waar hij vrijheid en ruimte zou krijgen. Ondertussen is gekozen voor een reservaat in Cambodja. Eind november is het dan eindelijk zover: dan begint Kavaan aan zijn 4.000 kilometer lange reis naar een beter leven.

Dierenarts Amir Khalil, directeur van Four Paws International, helpt de olifant voor te bereiden op de reis. Kavaan is veel te dik doordat hij jaren verkeerde voeding heeft gekregen, hij heeft gebroken nagels wat tot dodelijke infecties kan lijden en hij vertoont gedragsproblemen.

Khalil gebruikt onder andere muziektherapie om de olifant op zijn gemak te stellen. 'Muziektherapie gecombineerd met andere kalmerende methoden, lijkt goed te werken', zegt Khalil aan Mongabay. Muziektherapie vertoont positieve resultaten bij getraumatiseerde dieren die dwangmatig gedrag vertonen. Kavaan schudt bijvoorbeeld uren achter elkaar zijn hoofd en op neer. Dankzij de therapie oogt Kavaan rustiger en gelukkiger, zegt Khalil.

Andere maatregelen om Kavaan voor te bereiden op zijn nieuwe leven in Cambodja zijn een gezondere voeding, meer ruimte dan hij tot nu toe had en veel persoonlijke aandacht. Wanneer de reis in het vliegtuig achter de rug is, komt Kavaan terecht in een natuurgebied van 405.000 hectare. Maar eerst moet hij even een tijdje in een kleiner gebied in quarantaine doorbrengen. Daarna krijgt bij eindelijk de vrijheid, samen met andere uit gevangenschap geredde olifanten. Free the Wild neemt de kosten van de reis op zich.

. © Reuters

. © Reuters

