De Big Picture fotowedstrijd viert met deze prachtige foto's de rijkdom van de natuur

Sinds 2014 organiseert de California Academy of Sciences ieder jaar de Big Picture Photography Competition. In deze wedstrijd dingen de beste fotografen in de wereld mee naar prijzen voor foto's van de rijke biodiversiteit op aarde en de krachten die de natuur bedreigen. Prijzen zijn er in verschillende Categorieën zoals Terrestrial Wildlife, Winged Life en Human/Nature. Dit jaar is de algehele winnaar een foto van een sneeuwhaas die zich tegen de koude en sneeuw in Schotland beschermt door zich op te rollen tot een harige bol.

BigPicture: Natural World Photography Competition © AndyParkinson, BigPicture: Natural World Photography Competition Grand Prize Winner: 'Shelter in Place' gemaakt door Andy Parkinson Fotograaf Andy Parkinson moest veel geduld hebben en veel koude en sneeuw doorstaan om deze foto van een sneeuwhaas in de Schotse winter te maken. De sneeuwhaas is de enige konijnensoort die oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk komt en is helemaal aangepast aan de barre leefomstandigheden. Deze haas rolt zich helemaal op tot een bolletje om zich zo optimaal tegen de koude te beschermen. Helaas gaat het slecht met deze hazen en daalt hun aantal snel. Andy Parkinson hoopt met zijn foto's een steentje bij te dragen aan de bescherming van deze mooie dieren.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Juan Jesús González Ahumada, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Art of Nature: 'A River Gone Awry' gemaakt door Juan Jesús González Ahumada Langs de Rio Tinto in het westen van Spanje zorgen lagen van gekleurd sediment gecombineerd met de rode kleur van het water voor een buitenaards effect. Die rare kleuren hangen samen met giftige stoffen die al eeuwen lang als gevolg van de mijnbouw in de rivier stromen. Het water uit de rivier is dan ook onbruikbaar voor de lokale bewoners.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Talib Almarri, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Terrestrial Wildlife: 'Hippo Huddle' gemaakt door Talib Almarri Ieder jaar trekken dieren van heinde en verre naar de Okavango Delta in Botswana wanneer deze volstroomt met water. Zo ook nijlpaarden die graag uren achter elkaar in het water blijven liggen. Hun ogen en neus zitten zo hoog op het hoofd dat ze gemakkelijk lange tijd in het water kunnen blijven. Bovendien kunnen ze vijf minuten lang hun adem inhouden. 2019 was een heel droog jaar in Botswana waardoor de delta eerder leek op een grote modderpoel. Tweehonderd nijlpaarden kwamen vast te zitten in de modder, maar konden gelukkig gered worden. Wanneer de klimaatopwarming zo verder gaat, zullen dit soort taferelen in de toekomst alsmaar vaker voorkomen.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Gunther De Bruyne, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Human/Nature: 'Snack Attack' gemaakt door Gunther De Bruyne Na een onsuccesvolle poging om een snack te stelen, reageerde deze olifant in Kasungu National Park in Malawi zich af op de keuken. Volgens de fotograaf en bioloog Gunther De Bruyne kwamen dit soort vernielingen door olifanten tijdens zijn verblijf in het park wel vaker voor. Dat heeft er, volgens hem, mee te maken dat in dat gebied veel olifanten werden gestroopt. Dat maakt de dieren agressiever. Nu gaat het weer een beetje de goede kant op. In 1977 telde het park rond de duizend olifanten. In 2015 waren dat er nog maar vijftig. Ondertussen is het aantal weer gegroeid tot meer dan tachtig.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Mathieu Foulquie, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Aquatic Life: 'Hold on Tight' gemaakt door Mathieu Foulquie Een mannelijke pad in het kleine Lez riviertje in Frankrijk klemt zich vast aan een vrouwelijke pad om haar eitjes te bevruchten. Ieder jaar, tijdens de paddentrek waarbij de padden terug wandelen naar het water om een partner te zoeken, worden heel veel padden doodgereden. Gelukkig spannen veel vrijwilligers zich tegenwoordig in om de trek van deze dieren voorspoedig en veilig te laten verlopen.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Edwin Giesbers, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Landscapes, Waterscapes, & Flora: 'A Sticky Situation' gemaakt door gemaakt door Edwin Giesbers Kleine druppeltjes zoete nectar lokken insecten naar deze kleine zonnedauw. Wanneer de insecten neerstrijken op het plantje, kunnen de beestjes niet meer weg omdat het plantje zijn blaadjes om ze heendraait. Omdat de kleine zonnedauw insectjes eet, kan het plantje overleven op plaatsen waar andere planten dat niet kunnen bijvoorbeeld in zure moerassen.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Greg Lecouer, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Aquatic Life: 'Berg Buffet' gemaakt door Greg Lecouer Krabbeneters zijn een soort zeehonden die in de wateren rond Antarctica leven. Op het land zijn ze onbeholpen en onhandig, maar in het water zijn ze behendige zwemmers. Wanneer stukken ijs afbreken, nemen ze een grote rijkdom aan voedingsstoffen mee. Daar groeit fytoplankton op en dat trekt weer kril aan. En anders dan de naam suggereert leven krabbeneters voornamelijk van kril en niet van krabben.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Yi Liu, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Terrestrial Wildlife: 'Speed and Strategy' gemaakt door Yi Liu Cheeta's zijn weliswaar de snelste dieren ter wereld - op topsnelheid rennen ze 95 kilometer per uur - toch is het nog niet zo simpel voor ze om impala's te pakken. Impala's kunnen de cheeta's vaak al van ver zien aankomen en zijn met een snelheid van 80 kilometer ook behoorlijk snel. Bovendien zijn ze heel wendbaar. Een cheeta moet daarom niet alleen snel rennen, maar ook een tactief bedenken om zijn prooi te kunnen pakken.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Piotr Naskrecki, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Winged Life: 'Pond Ski' van Piotr Naskrecki In Gorongosa National Park in Mozambique stromen de rivieren in de winter over, maar in de zomer veranderen ze in kleine poelletjes. Door de klimaatopwarming staat er in de zomer alsmaar minder water in waardoor dieren zoals vleermuizen verder moeten vliegen om water te vinden. Ze moeten ook vaker gebruik moeten maken van dezelfde waterbronnen. En omdat vleermuizen talloze ziektes bij zich dragen, is dat levensgevaarlijk voor de volksgezondheid.







BigPicture: Natural World Photography Competition © Agorastos Papatsanis, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Landscapes, Waterscapes, & Flora: 'Mushroom Magic' gemaakt door Agorastos Papatsanis Ook zal zien grote parasolzwammen er op deze foto hallucinant uit, zijn ze gewoon eetbaar en veroorzaken ze geen hallucinaties. Toch zijn paddenstoelen magisch. Wetenschappers beginnen de laatste jaren pas de bijzondere rol en mogelijkheden van paddenstoelen te ontdekken. Zo helpen ze bomen om met elkaar te communiceren en kunnen ze helpen in het bestrijden van kanker.







BigPicture: Natural World Photography Competition © AmiVitale, BigPicture: Natural World Photography Competition Winnaar Photo Story: 'Guardians of the Giraffe' gemaakt door Ami Vitale De levensstijl van de Samburu, die leven van het houden van vee, in het noorden van Kenia stond lange tijd op gespannen voet met wilde dieren zoals olifanten en giraffen in hun omgeving. Toen het aantal olifanten begon te dalen, merkten de Samburu dat dat ook een negatief effect had op hun vee. Olifanten eten kleine struikjes en boompjes waardoor er meer gras kan groeien. Het vee van de Samburu is er dus bij gebaat dat er genoeg olifanten zijn. Daardoor is de houding van de Samburu volledig veranderd. Ze werken nu samen met natuurbeschermers om de olifanten- en giraffenpopulatie op peil te houden onder andere door kleine olifantjes die hun moeder verloren zijn op te vangen en groot te brengen.