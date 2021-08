Bosbranden houden lelijk huis in Boliviaanse natuurreservaten

Bijna 600.000 hectare in de oostelijke Boliviaanse deelstaat Santa Cruz is in de as gelegd. Bijna twee derden van de beschermde natuurgebieden is er platgebrand, melden de autoriteiten. De meeste branden werden aangestoken.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld















Brand in het San Matias natuurreservaat in Bolivië © Getty

Maandagavond waren nog 20 brandhaarden actief en werden zeven beschermde zones getroffen. Volgens de regering raakte op amper twee dagen 200.000 hectare afgebrand. Vrijwillige brandweermannen en boswachter proberen de opgang van de vlammen met beperkte middelen te stoppen door grachten te graven. De regering heeft ruim 1.800 militairen en twee helikopters ter plaatse gestuurd. Maandagavond waren nog 20 brandhaarden actief en werden zeven beschermde zones getroffen. Volgens de regering raakte op amper twee dagen 200.000 hectare afgebrand. Vrijwillige brandweermannen en boswachter proberen de opgang van de vlammen met beperkte middelen te stoppen door grachten te graven. De regering heeft ruim 1.800 militairen en twee helikopters ter plaatse gestuurd.