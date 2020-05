De zeldzame plant bloeit gedurende nauwelijks 72 uur en verspreidt dan een wansmakelijke lijkgeur. Je kan de bloei nu live online bekijken en volgen.

In de Plantentuin van Meise kondigt zich weer een bloei aan van een reuzenaronskelk. Dat deze zeldzame plant gedurende de bloei, die nauwelijks 72 uur duurt, een wansmakelijke lijkgeur verspreidt, lokt steevast vele duizenden naar de Plantentuin. Omdat omwille van de coronapandemie de serres van de Plantentuin gesloten zijn heeft de directie ervoor gezorgd dat de bloei op een YouTube-kanaal live te volgen is.

De reuzenaronskelk is een zeldzame en met uitsterven bedreigde plant die in 1878 ontdekt werd in de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. Tijdens de bloei ontwikkelt zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem. Bij de vorige bloei in juli 2018 reikte de bloem liefst 2 meter 18 hoog.

In ons land is de plant enkel terug te vinden in de plantentuinen van Meise en Gent. De Plantentuin van Meise beschikt momenteel over zeven grote exemplaren en ook nog een aantal kleinere. Sinds de eerste bloei in 2008 is het al de tiende keer dat deze Plantentuin een dergelijke bloei meemaakt.

Wanneer de bloei zich deze keer zal manifesteren, is volgens Koen Es van de Plantentuin van Meise moeilijk te voorspellen. 'Het is even slecht voorspelbaar als de dag waarop een vrouw zal bevallen. Als het weer warm blijft en de temperaturen in de serre hoog kan dat over enkele dagen het geval zijn. Evengoed duurt het echter nog tot volgende week', aldus Es.

