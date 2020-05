Onder een reeks strenge voorwaarden opent de Plantentuin van Meise op vrijdag 8 mei opnieuw de deuren.

De directie besloot midden maart eerst om enkel de binnenruimtes gesloten te houden, maar omwille van de grote toeloop van publiek werd al na het eerste weekend beslist om het hele domein af te sluiten.

De Plantentuin is vanaf 8 mei enkel toegankelijk op vertoon van een e-ticket dat vooraf werd gereserveerd voor een welbepaald tijdstip. Enkel individuen met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met maximum twee vaste vrienden worden toegelaten. Groepsbezoeken kunnen niet.

Voorwaarde is ook dat men slechts een beperkte verplaatsing moet afleggen om de Plantentuin te bezoeken. Er kunnen vooralsnog enkel tickets gekocht worden tot en met 17 mei.

Er werden twee vaste routes uitgestippeld zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk hoeven te kruisen. Bezoekers mogen afhankelijk van de wandeling die ze doen slechts 1 uur voor de korte wandeling of 2 uur voor de lange wandeling in de Plantentuin blijven.

Met uitzondering van zwangere vrouwen, ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit of mentale handicap is het verboden om op de banken of de gazons te zitten. De binnenruimtes zoals Oranjerie, het HOUTlab, het kasteel en serres blijven vooralsnog gesloten.

