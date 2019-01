Bewakers verjagen apen rond de Taj Mahal met katapults

In totaal leven er zo'n vijfhonderd resusapen rond de Taj Mahal. De beesten worden vooral gelokt door het eten dat de bezoekers moeten achterlaten aan de ingang van het monument. Ze mogen hun voedingswaren immers niet mee naar binnen nemen.

Omdat de apen steeds vaker agressief uit de hoek komen, worden de bewakingsagenten uitgerust met een katapult om de beesten weg te jagen. Die worden echter enkel gebruikt wanneer de apen te dicht bij de toeristen komen. 'We merken dat de apen afgeschrikt worden wanneer ze zien dat we de katapult tevoorschijn halen', vertelt verantwoordelijke Brij Bhushan aan Reuters.

Resusapen zijn niet ongevaarlijk. In de stad Agra, in de buurt van de Taj Mahal, werd in november nog een twaalf dagen oude baby gestolen van zijn moeder door een aap, die de baby daarna heeft gedood. Ook in New Delhi veroorzaken ze heel wat overlast en breken ze zelfs binnen in huizen.