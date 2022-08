Logeren op een landgoed: drie aanraders in Nederland

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt naar de beste tips voor trips. Deze week: hoe Nederlandse landgoederen zichzelf opnieuw op de kaart zetten.

Van boer naar bord

In het vergeten dorp Cadier en Keer ligt Landgoed Heerdeberg, waar wordt gekookt en geleefd op het ritme van de seizoenen. Hun restaurant heeft een eigen voedselketen: alle groenten komen uit de eigen permacultuurmoestuin of het eetbare bos, en op de weides grazen runderen die ter plaatse verwerkt worden. Op het domein staan twee vakantiehuizen, slapen doe je hier in het midden van een fruitboomgaard.

Vanaf 389 euro voor een weekend in het vakantiehuis voor 2 personen, heerdeberg.nl

Kamperen of logeren

Op Landgoed De Hoevens, in het Brabantse Alphen, slaap je in een tent omgeven door bomen of in ‘De Vlaamse Schuur’, een XL-vakantiehuis met rieten dak. Op de akkers worden vergeten graansoorten geteeld voor het huisgemaakte bier. Je vindt er ook uilenkasten, patrijzenstroken en een winterlogement voor vleermuizen.

Vanaf 15 euro voor een tent of 1885 euro voor een weekend in het vakantiehuis (16 pers.), dehoevens.nl

© GF

18de-eeuwse charme

Plantage Rococo vind je in Velsen-Zuid, even voorbij Amsterdam. Verscholen in een wilde, sprookjesachtige tuin staat het 18de-eeuwse Landhuis Waterland, vandaag een vernieuwd hotel, grand café, vegetarisch restaurant, bakkerij én kombuchabar. Denk aan hoge plafonds, oude parketvloeren en zelfgebakken appeltaart.

Vanaf 90 voor een tweepersoonskamer, plantagerococo.nl

© GF