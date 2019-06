Een met kliffen bezaaide kust, een betoverend berglandschap en een mythisch woud: Bretagne heeft het allemaal. Of je nu gaat om te wandelen, te fietsen, te surfen of te fotograferen, het westelijk schiereiland van Frankrijk zal je niet teleurstellen.

Bretagne bruist van natuur en geschiedenis. De bakermat van de verhalen rond Koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel vind je in het kasteel van Comper, te midden van bos van Paimpont (Forêt de Brocéliande) in het Bretonse departement Morbihan. Al meer dan honderd jaar wordt verondersteld dat de Brocéliande het woud is dat de middeleeuwse schrijvers bezongen in hun ridderlijke legendes.

Tegenwoordig organiseert het centrum voor Arthuriaanse fantasie (Centre de l'Imaginaire Arthurien) vanuit het kasteel verscheidene exposities, excursies en wandelingen in thema. Zo zullen jong en oud met plezier de riddermystiek gaan opsnuiven in de Vallei der Valse Minnaars of verdwalen in de mysterieuze Val Sans Retour.

Roze rotsen

Bretagne gaat soms gebukt onder de volksovertuiging dat het een regio is waar het altijd regent. Dat behoeft toch enige nuance: het schiereiland kent een mild zeeklimaat met meerdere microklimaten. Jaarlijks schijnt de zon meer dan tweeduizend uren. De zomers zijn er zacht.

Niet overtuigend genoeg om de meer dan duizend kilometer kust te verkennen? Wacht tot je voet aan wal zet de op de Roze Granietkust (Côte de Granit Rose) aan de noordkust in het departement Côtes d'Armor. De specifieke roze tint van de rotsblokken, door de eeuwen heen gebeeldhouwd door woeste wind en golven, kun je op slechts drie plekken ter wereld spotten: Bretagne, Corsica en China.

Fotografieliefhebbers, dromers en kunstenaars kunnen de inspirerende tocht aanvatten naar het puntje van het departement Finistère, letterlijk 'einde van de wereld'. De Pointe du Raz, die zeventig meter boven de oceaan uitsteekt, biedt een uitzicht over de schuimende oceaan dat ooit de Franse schrijvers Victor Hugo en Gustave Flaubert naar de pen deed grijpen. Minder bekend is dat dit ook de kust is van de zogenaamde abers, de diepe riviermondingen, die lijken op de Noorse fjorden.

Surfers begeven zich dan weer beter naar het topje van La Torche, waar een parelwit strand overspoeld wordt door krachtige golven. Wie toch liever aan land blijft, kan z'n wandelschoenen aantrekken om de megalithische plekken (je weet wel, die stenen waarmee Obelix rondsjouwt) te gaan bezichtigen. In het voorjaar strekken velden met vurige tulpen zich uit in het moeras.

Bergen op z'n Bretoens

Bretagne roept niet meteen een beeld van berglandschappen op, maar in het Westen splitst een massief gebergte het gebied van de Finistère in tweeën. De Monts d'Arrée liggen te midden van het Parc Naturelle Régionale Armorique, waar heide en wilde veen welig tieren. Het hoogste punt van de bergketen, de Roc'h Ruz, telt 385 meter, maar ook de lagere toppen onthullen een verbluffend uitzicht.

Voor het laatste stukje Bretonse natuur dat volledig gespaard is gebleven van menselijk ingrijpen moet je in de Rochers du Cragou zijn, een weelderig landschap waar je weleens een wulp of een kiekendief kunt spotten. Vanuit het dorpje Bouillard kun je de botanische route volgen die je op deze unieke plek brengt.

Bretagne is trouwens rijk aan tal van milieuvriendelijke accommodaties. Zo kun je slapen in een ecologisch houten huisje, in een safaritent aan de kust, of op een bioboerderij met koeien, varkens, schapen, kippen en konijnen inclusief. Een overnachting in een houten pipowagen een must voor wie op zoek is naar een traditionele, gezellige kampeerbeleving.

Een bergtrip, een bosverlof of gewoonweg een strandvakantie: in het veelzijdige Bretagne kun je terecht voor een reis in vele maten en soorten. Bovendien kom je er gemakkelijk met de auto of de trein, en raast er toch weer een vliegtuig minder boven de tuin van de thuisblijvers.