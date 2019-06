Kroatië is een waar paradijs voor natuur- en strandliefhebbers. Op deze eilanden wissel je luilekkerdagen af met urenlange wandelingen door de groene natuur. Kiezen is niet nodig, want mits een goede planning bezoek je meerdere plekken in één trip.

Palagruza

Palagruza is een eilandengroep die het verst afgelegen is van het Kroatische vasteland. De verschillende eilandjes liggen dicht bij elkaar, en is een heuse trekpleister voor zeilers dankzij de mooie natuur en oase aan rust die je er terug vindt.

Midden op het eiland op een 90 meter hoge heuvel staat de Palagruza vuurtoren, gebouwd in 1875, die vandaag ook dient als accommodatie. Het eiland is te bereiken met een eigen boot of met een watertaxi vanaf buureilanden zoals Lastovo.

In deze idyllische vuurtoren kan je overnachten. © Getty Images

Rab

Sommigen noemen het eiland Rab het smaragdeiland dankzij de fauna en flora en de meer dan 300 zoetwaterbronnen die het eiland diepgroene kleuren. Een must-visit is het Komrcar Park, waar talloze planten en bomen huizen, zoals een 100 jaar oude agaveplant. Ook de gouden stranden in Veli Mel, een brede, nogal ondiepe baai waar families gewillig kunnen peddelen langs de kustlijn zijn een streling voor het oog. De terracotta daken en crèmekleurige muren geven de kleine maar levendige stad kleur.

Rab staat ook bekend om haar naaktstranden, zoals de Sahara. Vroeger was naaktzwemmen er eerder uit den boze, vandaag de dag trekt menig naturist richting Rab wegens haar tolerante houding. Ook voor dieren is Rab erg verwelkomend: op zowat elk strand kan je trouwe viervoeter gewoon mee genieten van een frisse plons in de zee.

De Veli Mel-baai is een streling voor het oog. © Getty Images

Cres

Een van de grootste eiland van Kroatië, Cres, is een heuvelachtig paradijs met een reeks prachtige kiezelstranden en baaien. Een van de diepste zoetwatermeren van Europa ligt op het eiland: het meer Vrana is een uniek natuurverschijnsel en een trekpleister voor natuurliefhebbers. Ook duikers, watersportliefhebbers en wandelaars komen aan hun trekken op Cres dankzij de prachtige uitzichten vanop de heuvels en de rijkdom aan planten en dieren.

Cres heeft een rijke culturele en historische erfenis. Ruïnes en restanten van oude steden, kerken en kloosters maken het eiland ook een cultureel interessante plek.

Cres Island is een heuvelachtig paradijs met kiezelstranden. © Getty Images

Susak

Voor een unieke Mediterrane ervaring is het kleine eiland Susak de perfecte bestemming. Het eiland - gelegen vlak voor de kust van Losinj - staat bekend om haar mooie zandstranden, okerkleurige kliffen, geweldige klederdracht en gele duinen.

Susak is een goed bewaarde parel van Kroatië, nog vrij van massale toeristische overrompeling. Het eiland bezoeken is een pure en unieke beleving: er lopen zo goed als geen wegen over het eiland, en de lokale bevolking spreekt er een Kroatisch dialect dat zo anders is dan de standaard taal dat Kroaten elders in het land het niet begrijpen.

Het enige dorp op het eiland, ook genaamd Susak, organiseert ieder jaar het Air Art Festival, een vliegerkunst evenement dat menig kite fanaat tot daar lokt.

Mooie zandstranden, okerkleurige kliffen en gele duinen: Susak is een waar kleurenspektakel. © Getty Images

Elaphiti-eilanden

De Elaphiti-eilanden zijn een archipel dicht bij Dubrovnik. Met een veerboot die vertrekt vanuit Dubrovnik, geraak je gemakkelijk aan land op de eilandengroep. Weelderige landschappen en prachtige zandstranden zijn de ideale setting voor de machtige zonsondergangen die je op de eilanden kan aanschouwen. De Elaphiti-eilanden danken hun naam aan het Griekse woord elafos, wat 'hert' betekent: vroeger was het eiland de thuisbasis van een grote hertenpopulatie.

Een uitzicht op de Elaphiti-eilanden. © Getty Images

Per boot kan je er heerlijk eilandhoppen tussen de verschillende eilandjes. Twee van hen, Kolocep en Lopud, zijn volledig autovrij: de ideale plek dus om volledig tot rust te komen en te ontsnappen aan alle drukte in Dubrovnik.