In deze 4 Spaanse hotels slaap je voor minder dan 150 euro per nacht

Soms hoef je niet te diep in de buidel te tasten voor een leuke citytrip. In deze vier hotels in Spanje slaap je voor minder dan 150 euro als je een beetje strategisch boekt.

Pratik, Barcelona, Spanje

Vanaf 95 euro

Wakker worden met de geur van vers brood? Of liever nog een wijntje voor het slapengaan? In het centrum van Barcelona liggen vijf vestigingen van Hotel Praktik, allemaal met een andere invalshoek. In Praktik Bakery eet je croissants van de artisanale bakkerij op het gelijkvloers, in Praktik Vinoteca zit een wijnbar en Praktik Rambla ligt in een prachtig modernistisch pand met een groot gemeenschappelijk zonneterras. In Praktik Garden, met de focus op groen, vind je al een tweepersoonskamer vanaf 95 euro per nacht. In Praktik Èssens, dat op geurbeleving focust, vanaf 151 euro. De rest van de locaties ligt daar tussenin. Ook tussen Barcelona’s bekendste bezienswaardigheden trouwens.

Verschillende locaties in Eixample, Barcelona, praktikhotels.com

Bilder Boutique Hotel, Bilbao, Spanje

Vanaf 126 euro

Dit hotel in hartje Bilbao huist in een 18de-eeuws herenhuis met rijke geschiedenis. Ooit was het een café, daarna een modebedrijf, vervolgens een postkantoor en tot slot een marshmallowwinkel. Vandaag verwelkomt het gasten in een van zijn 39 kamers die een warme uitstraling hebben dankzij rotan stoelen, parketvloeren en roestkleurige meubels. Foodies zijn in deze stad aan het juiste adres, met de rijke Baskische keuken die Bilbao typeert. Je vindt hier enkele van de beste restaurants ter wereld.

Calle Correo 3, Bilbao, bilderhotel.com

7 Islas, Madrid, Spanje

Vanaf 84 euro

Drie zussen runnen dit sfeervolle hotel in Madrid, in de hippe en levendige buurt Malasaña. 7 Islas zet in op kunst, design en gastronomie, maar de groene patio en vele planten maken van dit adres ook een urban oase, ideaal om te ontspannen. De kamers zijn knus, lichtrijk en hebben – voor de liefhebbers – meestal ook een bad. In het restaurant worden slow food en cocktails geserveerd, geïnspireerd door de Mediterraanse keuken, en in de industriële lobby mag regelmatig een opkomende (inter)nationale kunstenaar exposeren.

C. de Valverde, 14, Madrid, 7islashotel.com

Casa Clarita, Valencia, Spanje

Vanaf 139 euro

Midden in Le Seu, de oudste wijk van Valencia pal in het centrum, ontwierp Jaime Hayon het hotel Casa Clarita. De acht appartementen en twaalf kamers dragen allemaal de stempel van de befaamde Spaanse architect: vrolijke en luxueuze interieurs met pastelkleurige muren, kleurrijke mozaïekvloeren, opvallende muurschilderingen, designmeubelen en op maat gemaakte objecten gecombineerd met vintage vondsten. In de minibar vind je zorgvuldig geselecteerde lokale producten. Voor een grotere honger kun je terecht in de kleine bar, waar moderne Valenciaanse kost op de kaart staat.

Calle Avellanas, 10, Valencia. sh-hoteles.com/en/hotel-casa-clarita-in-valencia