In beeld: zo mooi is Litouwen

Litouwen is ongeveer driemaal zo groot als België en telt toch maar een derde van het aantal inwoners. Er is dan ook nog ruimte en natuur in overvloed te vinden. Het land heeft vijf nationale parken: Aukstaitija National Park dat een bosgebied met eeuwenoude pijnbomen beschermt, het eveneens bosachtige Dzukija National Park dat het grootste beschermde natuurgebied in het land is, de uitgestrekte en unieke zandplaat Curonian Spit (Koerse Schoorwal), Trakai National Historic Park dat het gelijknamige middeleeuwse kasteel en de meren, bossen en historische stadjes in de omgeving omvat en het heuvelachtige Zemaitija National Park waarin zo'n 25 meren liggen.

Nemunas Delta Regional Park is weliswaar geen nationaal park, maar een prachtige plaats voor vogelliefhebbers. Het moerasachtige gebied trekt duizenden vogels waaronder verschillende bijzondere soorten.

Qua steden zal in de eerste plaats de mooie hoofdstad Vilnius op je programma staan. Daarnaast zijn Kaunas dat zich in 2022 de Culturele hoofdstad van Europa mag noemen en de havenstad Klaipeda bekende plaatsen. Minder bekend, maar ook de moeite waard, zijn plaatsen als het kuuroord Druskininkai, Siauliai dat bekendstaat om de buitengewone musea, het artistieke stadje Marijampole dat uitbundig versierd is met street art, het op zeven heuvels gebouwde Telsiai en Kedainiai waar katholieken, protestanten, joden en zelfs Schotten hun sporen achterlieten.

Lees ook:

Deze plaatsen moet je zien in Vilnius

Nieuwe wandelroute verbindt de natuurgebieden in de drie Baltische staten

Ontdek het pure en veelzijdige Litouwen

De tien beste redenen om naar Litouwen te gaan

Ontdek het pure en veelzijdige Litouwen







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Julius Adomavicius, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Julius Adomavicius, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Julius Adomavicius, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Laimonas Ciunys, Lithuania Travel © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Helena Jagello, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Julius Adomavicius, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Vaidas Geguzis, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Julius Adomavicius, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Laimonas Ciunys, Lithuania Travel .







Litouwen © Julius Adomavicius, Lithuania Travel .







Litouwen © Getty Images .