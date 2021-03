Litouwen, Estland en Letstand staan bekend om de uitgestrekte bossen, moerassen, mooie kustlijnen en grote aantallen vogels. Een nieuwe langeafstandswandelroute loopt dwars door de mooiste delen van deze drie landen.

Een 2141 kilometer lange wandelroute gaat enkele nationale parken en andere beschermde natuurgebieden in Estland, Letland en Litouwen met elkaar verbinden. Volgens de website over de Baltic Forest Trail zal de route ergens in de zomer van 2021 klaar zijn. Het wordt een afwisselende tocht door bossen, weilanden, over zandpaden door het platteland, over stranden, langs rotsachtige kustlijnen, langs meren en door historische stadjes. Veel hoogteverschillen hoef je niet te overbruggen want het hoogste punt is de Suur Munamagi heuvel met een hoogte van 381 meter.

De wandelroute begint in Lazdijai, een stadje in Litouwen dichtbij de grens met Polen en eindigt in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Andersom wandelen kan natuurlijk ook. Je kan de route verdelen in dagetappes van telkens ongeveer twintig kilometer met overnachtings- en bagagetransportmogelijkheden. Wanneer je de volledige wandeling wil maken, doe je er tussen de 102 en 114 dagen over: 747 kilometer (36 tot 38 dagen) in Litouwen, 674 kilometer (31 tot 38 dagen) in Letland en 720 kilometer (35 tot 38 dagen) in Estland.

Lahemaa © Getty Images

De Forest Trail passeert wel door de Letse hoofdstad Riga en de Estlandse hoofdstad Tallinn, maar niet door de Litouwse hoofdstad Vilnius. Maar dat wordt gecompeneerd door een bezoek aan Kaunas, de op een na grootste stad en vroegere hoofdstad van het land. Bovendien werd Kaunas in 2015 uitgeroepen tot een van de Unesco Creative Cities of Design.

Kaunas © Getty Images

Verder kom je door nationale parken zoals Lahemaa National Park, het oudste in de Baltische staten. Het ligt aan de noordkust van Estland en behoort tot de belangrijkste bosgebieden in Europa. Je vindt er, behalve uitgestrekte bossen, ook moerassen, schiereilanden en rivieren. Er leven veel grote zoogdieren zoals elanden, wilde zwijnen, beren, lynxen en vossen.

Lahemaa © Getty Images

Een ander nationaal park dat de nodige bekendheid geniet, in het bijzonder onder vogelliefhebbers, is Gauja National Park. In een landschap met bijzondere zandformaties leven mooie vogels zoals zwarte ooievaars, ijsvogels, oehoes en andere uilen.

Ook het jongste nationale park in de Baltische staten doorkruis je: Alutaguse in het noordoosten van Estland. Het is een gebied met moerassen, bossen, een mooie kust en een interessante traditionele cultuur. Ook bijzondere dieren komen er voor waaronder de gewone vliegende eekhoorn, zware beren en steenarenden.

Jurmala © Getty Images

Gedurende je wandeling loop je ongeveer een week langs het Peipus meer, het vierde grootste meer in Europa dat bekendstaat om de uienteelt en mooie duinen.

Voor de wandelaars die ruim 2.000 kilometer nog niet genoeg vinden: de Baltic Forest Trail wordt een onderdeel van de E11 Europese langeafstandsroute die tussen Scheveningen in Nederland en Tallinn loopt en ongeveer 4.700 kilometer bestrijkt.

Peipus meer © Getty Images

Peipus meer © Getty Images

Lahemaa © Getty Images

