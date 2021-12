In beeld: plaatsen die werden heroverd door de natuur

Gwrych Castle werd gebouwd tussen 1812 en 1822 in het noorden van Wales. Het kasteel werd honderd jaar lang bewoond. In de Tweede Wereldoorlog werd het in beslag genomen en sindsdien was het kasteel telkens in andere handen en werd het onder andere gebruikt voor middeleeuwse shows en als decor voor de serie 'I'm a celebrity..... Get me out of here'. Er bestaan plannen om het kasteel voor verder verval te behoeden.