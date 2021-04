Op een uurtje rijden van Dubai City ligt een dorpje middenin de woestijn dat van de ene op de andere dag werd verlaten. Avontuurlijke reizigers hebben de magie van het spookdorpje ondertussen ontdekt.

In Sharjah, één van de Verenigde Arabische Emiraten, ligt in de buurt van het stadje Al Madam een in de haast verlaten dorpje dat door de lokale inwoners 'Old Al Madam' wordt genoemd. Het werd vermoedelijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd en kort nadat het klaar was alweer verlaten. Waarom de inwoners van de ene op de andere dag vertrokken is nog altijd niet duidelijk.

De mysterieuze geschiedenis is een van de redenen waarom het spookstadje een naam begint te krijgt onder avontuurlijke reizigers. Old Al Madam is niet veel meer dan twee rijen met kleurrijke huizen en een moskee. Alle deuren staan open en je kan overal gewoon naar binnenlopen. Daar zie je met behang beklede muren, versieringen van mozaïek en verroeste gietijzeren hekjes. De met zand gevulde kamers en de woestijn die het dorpje langzaam overneemt, levert mooie foto's op.

CNN ging op zoek naar mogelijke verklaringen voor de plotselinge leegloop. In de omgeving circuleren verhalen over de kwade geest (een djin) Umm Duwais. Deze vrouwelijke geest met de ogen van een kat en messen in plaats van handen, zou de inwoners de stuipen op het lijf gejaagd hebben.

Een meer voor de hand liggende verklaring komt van de Sharjah Art Foundation die onderzoek deed naar de geschiedenis van het dorp. Zij spraken verschillende getuigen en komen tot de conclusie dat hevige zandstromen het dorpje de doodsteek gaven.

Een derde verklaring tenslotte komt van professor Yasser Elsheshtawy van Columbia University. In 1971 werd de Verenigde Arabische Emiraten gevormd. Deze nieuwe staat wilde ook een echte staat worden en dat gaat moeilijk wanneer een deel van bevolking als bedoeïenen door de woestijn trekt. Daarom startte de VAE met het 'Sha'bi Housing' project: de bouw van dorpen waar rondtrekkende nomaden zich konden vestigen. Dorpen werden zo snel uit de grond gestampt dat de infrastructuur helemaal niet op orde was.

Het is daarom goed mogelijk dat bedoeïen eerst in zo'n dorpje gingen wonen, maar weer vertrokken omdat er geen stromend water en elektriciteit aanwezig was. De ware reden waarom Old Al Madam zo snel in een spookdorp is veranderd, zal wellicht nooit helemaal duidelijk worden, maar een unieke plaats is het, tot het moment dat het helemaal onder het woestijnzand verdwijnt, in ieder geval nog wel.

