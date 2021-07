In beeld: wandelen over de voormalige spoorlijn Petite Ceinture in Parijs

Vroeger was de Petite Ceinture een spoorlijn die rond bijna heel Parijs liep. Het 32 kilometer lange traject ging in 1862 in bedrijf. Langs het spoor werden dertig stations gebouwd. Zo'n zeventig jaar deed het spoor trouwe dienst, maar vanaf 1900 liep het aantal passagiers terug omdat alsmaar meer Parijzenaren de metro in plaats van de trein gingen nemen. In 1934 was de spoorlijn niet meer rendabel genoeg en werd er gestopt met het vervoeren van passagiers. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er ook een einde aan het vrachtvervoer.

Daarna lag het spoortraject er jaren verlaten bij, maar begon er wel van alles te groeien en bloeien. Ondertussen zijn er meer dan tweehonderd plantensoorten spontaan tevoorschijn gekomen en leven er zo'n zeventig diersoorten.

In 2007 werd een eerste stukje van de voormalige spoorlijn, tussen Porte d'Autieul en Station Muette, opengesteld voor wandelaars. Sinds die tijd zijn er geregeld nieuwe trajecten bijgekomen. De stationnetjes zouden eigenlijk gesloopt worden, maar er is besloten ze om te bouwen tot restaurants, bars en culturele ontmoetingsplaatsen. Tussendoor zijn de muren versierd met street art en graffiti.

Het is niet mogelijk om de 34 kilometer onafgebroken af te leggen. Een paar tunnels zijn afgesloten en op sommige trajecten rijden tegenwoordig RER (Réseau Express Régional) treinen.







Cours de Vincennes © AFP .







