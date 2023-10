Het laatste snufje van Airbnb of een AI travel planner: 5 reistrends van het moment

Artificial intelligence achterna, gratis boshutten in Zweden en voordelig vliegen naar Montreal: de reistrends van het moment beloven veel ontdekkingsplezier.

1. AI ALS REISPLANNER

Surf naar roamaround.io, geef je bestemming in en de website geeft je een uitgestippelde dagplanning voor je trip. Roam Around werkt met Artificiële Intelligentie en is zeg maar de ChatGPT van de reissector. Je chat met Roamy, je persoonlijke ‘AI Travel Planner’, die je trip meer op maat kan maken, met bijvoorbeeld meer of minder cultuur. We deden de test voor de stad Gent en kregen onder meer het Gravensteen en de Graslei getipt, maar ook restaurants De Superette (intussen gesloten) en Veranda (in Antwerpen). Er is dus nog wat werk aan de technologie, maar wanneer we Kaapstad ingeven, krijgen we het advies om de dag te beginnen bij Truth, een leuke koffiebar die aanvoelt als een insidertip, dan de Tafelberg te bezoeken en nadien te gaan lunchen bij The Pot Luck Club, een restaurant met panoramisch uitzicht over oceaan, bergen én de stad. Dat geeft zin om te vertrekken! De suggesties zijn wisselend, maar websites als deze zijn wel een handig startpunt voor je reis.

2. AIRBNB BACK TO THE ROOTS

Het boekingsplatform Airbnb staat overal ter wereld onder druk. Zo gelden in New York sinds september strenge regels voor het huren via Airbnb. Je mag er enkel nog een kamer huren én de eigenaar moet aanwezig zijn. Airbnb duwt op veel plaatsen de woningprijzen omhoog en eerder legden steden als Barcelona, Berlijn en Amsterdam ook al strengere regels op. Het bedrijf lanceerde niet toevallig vorige zomer Rooms, een aparte filter bij de keuzemogelijkheden. Rooms zijn kamers, geen volledige appartementen of woningen. Bij een kamer onder het label Rooms hoort een Host Passport, waarmee je via foto’s en weetjes de eigenaar leert kennen voor je vertrek. Je krijgt ook extra details over de privacy van de kamer. Wie is er thuis tijdens je verblijf? Zit er een slot op je kamer? Zo promoot Airbnb zijn originele concept waarmee het allemaal begon in 2008: het huren van een kamer bij een local.

3. SCANDINAVIË BOVEN

De Belgische Scandinaviëspecialist Nordic zag vorige zomer ruim twintig procent meer mensen reizen richting Zweden, Finland en co. dan voor de coronapandemie. “Traditionele zomerbestemmingen worden warmer. Hoge temperaturen en overvolle stranden, daar zitten mensen niet op te wachten”, zegt CEO Philip Timmermans. Ook Anne Tusveld van Visit Sweden ziet een stijgende interesse voor haar thuisland. Zweden zet in zijn communicatie erg in op natuur, maar ook op budgettaire tips. Zo leerde je in hun laatste nieuwsbrief hoe je gratis kunt overnachten in Zweedse boshutten via het ‘Allemänsrätten’, het recht om te kamperen in de vrije natuur.

4. DICHTBIJ IS PASSÉ

Er hangen reiskriebels in de lucht en we willen weer uitvliegen, bevestigt Beatrice Mondelaers van reismarketingspecialist Glenaki, met klanten als Visit Malta en I Feel Slovenia. “We hebben de boshutjes in eigen land nu wel gezien.” Populaire bestemmingen zijn de Verenigde Staten of Zuid-Afrika. Ook touroperators en luchtvaartmaatschappijen voelen diezelfde reiskriebels. Wie nu boekt bij Air Transat vliegt volgende zomer erg voordelig rechtstreeks van Brussel naar Montreal, Joker geeft dan weer 25 procent korting op hun roadtrips met de camper door de USA of Canada.



5. OP ST-APP

Reistips genoeg op social media, maar erg handig zijn die Instagram Reels met ‘vijf brunchspots in Londen’ niet. Om die adresjes makkelijker te bundelen, zijn er nu apps als Step of Urban Journalist. Je kunt er influencers volgen en de kaarten opslaan die ze van een bestemming maken, of zelf kaarten creëren en delen. De tips zijn onderverdeeld in categorieën als eten of slapen en je klikt meteen door naar een site of openingsuren.