Wat zijn de reistrends voor het najaar? ‘De Caraïben zijn financieel aantrekkelijk’

Experten Susanne Becken en Johanna Loehr schrijven in een opiniestuk dat het toerisme er na de zomer van 2023 heel anders zal uitzien. Zorgen de klimaatverandering en onze post-covidmentaliteit ervoor dat we deze herfst andere oorden zullen opzoeken? Wij polsten bij de toerisme-industrie naar opmerkelijke reistrends voor het najaar.

Ontsnappen aan de hitte

“De grote hitte en drukte van de zomer zorgen er duidelijk voor dat mensen steeds meer buiten het hoogseizoen reizen”, zegt Birgit Defoort van Glenaki Tourism Consultancy. “Als gevolg daarvan is de herfst een zeer gevraagde periode, die bijna net zo druk wordt als de zomer.” Ook Piet Demeyere, woordvoerder van TUI bevestigt dit. “De gekende citytrips naar Rome, Barcelona en Valencia schuiven steeds meer op richting het najaar”, merkt hij op. De hittegolven en bosbranden in Spanje en Italië deze zomer hebben daar duidelijk een aandeel in. “Voor veel toeristen is dat een reden om hun trip te verplaatsen naar de nazomer wanneer alles wat afkoelt.” Al hoeft het warme weer niet de enige reden te zijn. “Na de vakantiemaanden schieten de meeste culturele centra terug in gang. Interessante tentoonstellingen en festivals zorgen dat de meeste steden in het najaar eigenlijk interessanter zijn om te bezoeken.”

Zeker van zon

Eropuit trekken tijdens de zomermaanden is niet meer de evidentie die het vroeger was, volgens Demeyere. “In onze boekingscijfers merken we dat steeds meer mensen kiezen voor een zomer in eigen land, omdat er tijdens juli en augustus erg veel te doen is in België. Het is pas wanneer de temperaturen wat zakken en de dagen korter en somberder worden, dat ze de nood voelen om daaraan te ontsnappen. In het najaar beginnen dan de reiskriebels.” Ook Birgit Defoort merkt op dat reizigers de voorkeur geven aan meerdere korte reizen in de loop van het jaar. Maar wanneer we dan aan de Belgische herfst ontsnappen, willen we zeker zijn van een zomergevoel. “Aan de mediterrane kust loop je vanaf november het risico dat het al wat kouder is”, legt Demeyere uit. “Vandaar dat mensen liever iets langer vliegen, pakweg naar Senegal, Egypte of Kaapverdië, waar goed weer gegarandeerd is.”

Afschermen van het scherm

Liesbeth Dupon, zaakvoeder van Kiddotravel, ziet na de pandemie een duidelijke shift in de manier waarop we met onze kinderen reizen. “Families zijn steeds meer op zoek naar ervaringen, niet zelden in de natuur”, luidt het. “Denk maar aan raften, glamping, nationale parken bezoeken of wilde dieren spotten tijdens een jungleavontuur.” De reden daarvoor? “Ik geloof dat ouders minder snel voor een all-in-resort kiezen omdat ze hebben gemerkt dat hun kinderen – voornamelijk de pubers – dan soms een week lang aan hun smartphone gekluisterd zijn. Om dat te vermijden kiezen ze liever voor een avontuurlijke reis.”

Tijdens de herfstvakantie ziet Dupon een stijging in de boekingen naar Thailand, maar ook naar de Emiraten. “Die laatste zit al even in de lift. Het is geen al te verre bestemming, maar je kan er sandboarden en overnachten in een boomhut in de woestijn. Dat lijkt erg tot de verbeelding te spreken.”

Op het juiste spoor?

Ook reizen met de trein is in opmars. In een persbericht van 6 juli gaf de NMBS aan dat al meer dan 128.000 reizigers een internationaal treinticket kochten voor juli of augustus, een stijging van 26 procent in vergelijking met 2019. “De populairste buitenlandse bestemmingen per trein blijven doorgaans hetzelfde”, laat Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS, weten. “Ook tijdens het najaar spreken we dan vooral van Parijs, London, Amsterdam en Rotterdam.” Toch ziet Birgit Defoort ook een groeiende vraag naar de zogenaamde B-steden. “Denk maar aan treintrips naar Leiden en Le Mans in plaats van respectievelijk Amsterdam en Parijs.” Ook bij Joker wordt vaker geïnformeerd naar treinprogramma’s. “Dat is ook het geval op bestemming, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten”, aldus communicatieverantwoordelijke Ann Fransen.

Wie liever wandelt of fietst in plaats van te treinen, verkiest dit najaar ook de buurlanden, of zelfs het eigen land. “Procentueel winnen die plekken aan aandeel”, klinkt het bij Carlos Deprez, woordvoeder van VOS Travel. “Er is een groeiend succes in actieve dichtbij-vakanties, grosso modo in een straal van 500 kilometer rond België.”

Toch is het niet zo dat we allemaal de alternatieve reismethoden of nabije reisdoelen verkiezen. Zo goed als elk reisbureau waarmee we spraken, meldt een stijging in de vraag naar cruises en reizen naar Azië en Amerika. “Heel wat mensen hebben in 2020 door het coronavirus hun reis in het water zien vallen en willen die nu alsnog beleven. Vorig jaar waren er op de verre bestemmingen nog veel restricties waardoor die reizen nog niet zo veel werden geboekt. Die regeltjes zijn nu eigenlijk overal weggevallen waardoor mensen sneller de beslissing kunnen nemen”, verklaart Menno Weijdema, zaakvoeder van Multitravel.

Hemelhoge prijzen

Naast klimaatbewustzijn, is er tweede mogelijke verklaring voor de vele treinreizen deze zomer: de hoge vliegtuigprijzen. Ook Birgit Defoort merkt op dat mensen nu meer betalen voor hun vlucht dan pre-corona. “Bij Royal Air Maroc valt dat verschil mee, vandaar dat Marrakesh erg populair is in het najaar. Daar is het in het najaar ook aangenamer vertoeven, omdat het dan minder heet is dan in de zomer.”

Voor wie toch een verre reis wil maken in het najaar, maar terugschrikt voor de astronomische prijzen heeft Piet Demeyere een tip. “Reizen naar de Caraïben, denk aan Mexico of de Dominicaanse Republiek, zijn tijdens de herfst financieel aantrekkelijk. Door de verhoogde kans op instabiel weer, verkiezen veel toeristen een andere periode. Wie niet terugdeinst voor een occasionele regenbui kan dus genieten van financiële deals. Bovendien zijn populaire toeristische attracties dan veel rustiger.”