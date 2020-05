De Britse regering is van plan reizigers die in het land aankomen te verplichten twee weken in quarantaine te gaan.

De Britse regering is van plan reizigers die in het land aankomen te verplichten twee weken in quarantaine te gaan. Dat melden Britse media. De regel zou gelden voor iedereen die met het vliegtuig, de boot of de trein het eiland binnenkomt. Enkel reizigers die uit Ierland komen, worden vrijgesteld. De regel komt er net nu ook in Groot-Brittannië de druk toeneemt om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te versoepelen. Premier Boris Johnson zou de nieuwe regels morgen/zondag aankondigen.

Er zouden regelmatig controles komen op het adres dat de reiziger opgeeft als het isolatieadres. Wie niet te vinden is op dat adres, riskeert boetes van 1.000 pond tot uitwijzing. De BBC weet, op basis van regeringsbronnen en luchtvaartorganisatie Airlines UK, dat de quarantaineregel eind mei in werking zou treden.

Zeer beperkte versoepeling

Johnson had al eerder aangekondigd dat hij zondag een eventuele versoepeling van de Britse regels zou aankondigen. Het ziet er echter naar uit dat die versoepeling zeer beperkt zal zijn. 'Er komen geen spectaculaire wijzigingen, we gaan heel heel voorzichtig zijn als we de huidige beperkingen lossen', zei minister van Milieu George Eustice vrijdag nog tijdens de dagelijkse persbriefing. 'De gegevens tonen aan dat we er nog niet vanaf zijn.'

Vrijdag moest Eustice nog eens 626 nieuwe doden door het coronavirus aankondigen, wat het totaal in het Verenigd Koninkrijk op 31.241 brengt. Het land is daarmee het zwaarst getroffen land na de Verenigde Staten.

