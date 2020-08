Het bleef rustig aan de kust tijdens het traditioneel drukke weekend rond 15 augustus. Er zakten zo'n 125.000 dagjestoeristen af naar zee, de helft van het weekend voordien.

In de aanloop naar het traditioneel populaire weekend van 15 augustus werd gevreesd voor grote drukte aan de kust. Na het incident op het strand van Blankenberge klonk uit verschillende hoeken de oproep om niet massaal naar de kust te komen. Die werd goed opgevolgd, want het was er het hele weekend erg kalm. Ook het treinaanbod van de NMBS werd preventief ingeperkt, maar dat bleek niet nodig: de treinen zaten vaak nog niet eens halfvol.

Code groen

Westtoer telde zowat 125.000 dagjestoeristen. Er waren ook ongeveer 450.000 overnachtingen. Ter vergelijking: het weekend daarvoor zochten 250.000 mensen verkoeling aan zee. De druktebarometer bleef het hele weekend groen. Alleen in de regio Knokke kleurde hij zaterdagnamiddag geel, wat betekent dat het er druk was.

In de aanloop naar het traditioneel populaire weekend van 15 augustus werd gevreesd voor grote drukte aan de kust. Na het incident op het strand van Blankenberge klonk uit verschillende hoeken de oproep om niet massaal naar de kust te komen. Die werd goed opgevolgd, want het was er het hele weekend erg kalm. Ook het treinaanbod van de NMBS werd preventief ingeperkt, maar dat bleek niet nodig: de treinen zaten vaak nog niet eens halfvol.Code groenWesttoer telde zowat 125.000 dagjestoeristen. Er waren ook ongeveer 450.000 overnachtingen. Ter vergelijking: het weekend daarvoor zochten 250.000 mensen verkoeling aan zee. De druktebarometer bleef het hele weekend groen. Alleen in de regio Knokke kleurde hij zaterdagnamiddag geel, wat betekent dat het er druk was.