De hotels hebben ondanks het mooie weer een slechte herfstvakantie achter de rug. Ook de verlenging ervan leidde niet tot meer reservaties. Er waren ook een pak minder dagjestoeristen. Dat meldt toeristisch provinciebedrijf Westttoer.

De hotelsector krijgt het hard te verduren door de coronacrisis. Hoewel ze in tegenstelling tot restaurants en cafés wel mogen openblijven, zijn er heel wat beperkingen. 'Het aantal open hotels aan de kust is beperkt', zo klinkt het bij Westtoer. 'Het eerste weekend van de herfstvakantie werd een gemiddelde bezetting van 25 procent genoteerd, terwijl dat normaal een van de jaartoppers is. De tweede week herfstvakantie heeft geen impact op het aantal reseveringen.'

Bij de verhuur van vakantiewoningen valt wel een stijging te noteren. Daar spreken verhuurkantoren van een bezettingsgraad van 50 tot 80 procent. 'Het verblijf in een vakantiewoning gebeurt in eigen bubbel en is coronaproof. Enkele verhuurkantoren noteren last-minute reserveringen bij de 'tweede' (onvoorziene) vakantieweek', aldus Westtoer.

Het aantal dagjestoeristen lag ook lager dan gewoonlijk, met 375.000 à 400.000 tegenover gemiddeld 500.000. 'Westtoer stelt alles in het werk om de heropstart van het toerisme in het begin van 2021 te faciliteren en te promoten', zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

