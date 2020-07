Prachtige zandstranden, unieke natuur, rust, wellness en luxe... We hebben het niet over een chique badstad aan pakweg de Côte D'Azur, wel over de eilanden bij de Duitse Baltische kust.

Toegegeven: een vakantie aan de Oostzee-eilanden is een pak origineler dan een weekendje aan de -trouwens toch volgepakte - Belgische kust. Tip: eilandhoppen is geen slecht idee, want elke plek heeft zo z'n eigen karakteristieken.

© Rügen

Rügen

© Germany Travel

Rügen is het grootste en misschien wel bekendste eiland van Duitsland. Op de 926 vierkante kilometer vind je alle ingrediënten voor een mooie vakantie: Baltische stranden tot zo ver je kan zien, ongerepte natuur, luxe badplaatsen en spectaculaire uitzichten.

Ummanz

© Christian Thiele

Het kleinere zusje van Rügen heeft een bijzondere sfeer en straalt kalmte en rust uit. Met zijn charmante vissersdorpjes en ongerepte landschappen leent het zich voor een ontspannen trip.

Usedom

© Germany Travel

Dit eiland telt 42 km fijn wit zandstrand, vijf pieren en mooi bewaarde authentieke spa-architectuur. De ongerepte natuurlijke landschappen zijn goed voor 200 km fietspaden en 400 km wandelpaden.

Fehmarn

© Tourismus Service Fehmarn

Fehmarn noemen ze ook wel het zonne-eiland van Duitsland - het heeft 2.200 zonuren per jaar. Met eindeloze natuurlijke stranden langs maar liefst 78 kilometer kustlijn, pittoreske zoetwatermeren en ruige kliffen, is Fehmarn bovendien een idyllische vakantiebestemming.

Hiddensee

© Germany Travel

Het schattige eilandje grossiert in uitgestrekte witte zandstranden, woeste steile kliffen en prachtige dennenbossen. De combinatie van schoonheid en contrasten maakt er een plek van om te blijven hangen en ontspannen.

© Germany Travel

Poel

De gezonde zeelucht en het schilderachtige landschap maken van Poel, in de baai van Mecklenburg, een populaire bestemming. Tel daarbij de mooie natuurlijke omgeving, lange zandstranden en een charmant havengebied.

Lees ook:

De 25 mooiste kastelen in Duitsland

A la plage: de 140 km stranden en baaien van de Vendée

Reistrend: op stad-strandweekend bij de noorderburen

Staycation met uitzicht: de 10 mooiste landschappen van het Brugse Ommeland

Toegegeven: een vakantie aan de Oostzee-eilanden is een pak origineler dan een weekendje aan de -trouwens toch volgepakte - Belgische kust. Tip: eilandhoppen is geen slecht idee, want elke plek heeft zo z'n eigen karakteristieken.RügenRügen is het grootste en misschien wel bekendste eiland van Duitsland. Op de 926 vierkante kilometer vind je alle ingrediënten voor een mooie vakantie: Baltische stranden tot zo ver je kan zien, ongerepte natuur, luxe badplaatsen en spectaculaire uitzichten.Ummanz Het kleinere zusje van Rügen heeft een bijzondere sfeer en straalt kalmte en rust uit. Met zijn charmante vissersdorpjes en ongerepte landschappen leent het zich voor een ontspannen trip.UsedomDit eiland telt 42 km fijn wit zandstrand, vijf pieren en mooi bewaarde authentieke spa-architectuur. De ongerepte natuurlijke landschappen zijn goed voor 200 km fietspaden en 400 km wandelpaden.FehmarnFehmarn noemen ze ook wel het zonne-eiland van Duitsland - het heeft 2.200 zonuren per jaar. Met eindeloze natuurlijke stranden langs maar liefst 78 kilometer kustlijn, pittoreske zoetwatermeren en ruige kliffen, is Fehmarn bovendien een idyllische vakantiebestemming.HiddenseeHet schattige eilandje grossiert in uitgestrekte witte zandstranden, woeste steile kliffen en prachtige dennenbossen. De combinatie van schoonheid en contrasten maakt er een plek van om te blijven hangen en ontspannen.PoelDe gezonde zeelucht en het schilderachtige landschap maken van Poel, in de baai van Mecklenburg, een populaire bestemming. Tel daarbij de mooie natuurlijke omgeving, lange zandstranden en een charmant havengebied.