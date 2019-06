Heb je deze zomer een citytrip naar een Europese hoofdstad gepland, check dan zeker de bruisende hoofdstedelijke agenda. Wie weet passeert er net een wereldberoemde parade voorbij je zonnige terrasje.

Amsterdam

Wat? De Pride is het feest van het jaar in Amsterdam. De van nature al prettig gestoorde hoofdstad wordt dan ingepalmd door meer dan 300 evenementen en straatfeesten. Met als hoogtepunt de wereldberoemde Canal Parade, een bonte stoet van boten die door de grachten vaart.

Wanneer? Van 27 juli tot en met 4 augustus 2019.

Canal Parade in Amsterdam. © Getty

Londen

Wat? België is het enige land ter wereld dat zijn soldaten gewapend door Londen mag laten marcheren, ter nagedachtenis van de gesneuvelde Belgen tijdens de Wereldoorlogen. Dit unieke voorrecht werd aan ons land verleend na de dood van koning Albert I in 1934. Zijn neef, de Britse koning George V, was ontroostbaar en schonk België de eer om jaarlijks een parade aan de Cenotaaf op Whitehall te houden. Het is nog steeds een bijzonder mooie en emotionele gebeurtenis.

Wanneer? In het weekend vóór onze nationale feestdag op 21 juli. De ceremonie in Londen vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 juli.

Parijs

Wat? Heb je zin in een citytrip met veel toeters en bellen, boek dan een weekendje Parijs op Quatorze Juillet. De prijzen liggen op de Franse nationale feestdag wel een stuk hoger, maar in ruil krijg je veel vuurwerk voor je geld. Rond 23 uur licht de lucht van Parijs een half uur lang op vanaf de Eiffeltoren. Nadien worden er dansfeesten georganiseerd in de brandweerkazernes van de stad. De stuurse Parijzenaars ontdooien vanzelf bij zoveel chauvinisme.

Wanneer? Op zondag 14 juli, natuurlijk.

Vuurwerk aan de Eiffeltoren. © Getty

Berlijn

Wat? De Berlijnse nachten zijn sowieso al broeierig in de zomer, en al zeker de nachten waarop duizenden mensen hun rollerskates aantrekken en op vier wieltjes door de straten cruisen. De Skate by Night Berlin vertrekt vanop de Alexanderplatz. Wil je de stad op een originelere manier verkennen dan te voet, doe dan gewoon mee. Een ticketje kost slechts 2 euro, vooraf inschrijven is niet nodig, en ter plaatse kan je gratis een paar inlineskates huren.

Wanneer? Op zondag 14 juli en zondag 11 augustus 2019.

Madrid

Wat? Madrid lijkt wel één grote festivalweide, deze zomer. Het festival Veranos de la Villa programmeert overal in de stad muzikale optredens, van flamenco tot electro. Of je nu in een Madrileens park luiert, een terrasje doet op de Plaza Mayor of een van de vele musea doorploegt, de kans is groot dat je op een concertje van Veranos de la Villa botst.

Wanneer? Vanaf 28 juni tot en met 1 september 2019.

Het Zwanenmeer op Veranos de la Villa. © Getty

Edinburgh

Wat? Het Edingburgh Fringe Festival is het grootste kunstenfestival ter wereld. Er vinden meer dan 53.000 voorstellingen plaats van 3.400 shows, kun je nagaan. Er is geen selectiecomité of jury, waardoor elk optreden mogelijk is: van straattheater en opera tot musicals en mime. The Fringe is een experimentele proeftuin, heerlijk om als onwetende toerist even in te duiken.

Wanneer? Drie weken in augustus, van 2 tot en met 26 augustus 2019.