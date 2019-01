Dit zijn de ethische bestemmingen voor 2019

Toerisme behoort tot de grootste economische sectoren in de wereld. Dit jaar reizen zo'n anderhalf miljard toeristen de wereld rond. De invloed van deze massa toeristen is dan ook gigantisch. Het is daarom van essentieel belang dat we, als reiziger, de juiste keuzes maken en ons verantwoordelijk gedragen. Landen die zich inspannen om de mensenrechten, natuur en politieke vrijheden te verbeteren, verdienen onze steun.

Daarom selecteert de Californische non-profit organisatie Ethical Traveller ieder jaar uit tweehonderd landen een lijst van tien bestemmingen die het goede voorbeeld geven op het vlak van aandacht voor duurzaamheid, mensenrechten, dierenwelzijn en sociale gelijkheid.

Dit jaar besloot de organisatie op het laatste nippertje om Chili te diskwalificeren. Kort voor de publicatie van de 'World's Ten Best Ethical Destinations for 2019' bleek dat Chili het UN Migration Pact niet zal ondertekenen. Bovendien schoot de politie een 24-jarige Mapuche activist dood. Dat leidde tot een golf van protesten in het land en een hernieuwde strijd over de rechten van de inheemse inwoners.

Dit jaar dus geen tien, maar negen ethische bestemmingen. De landen staan op alfabetische volgorde.

