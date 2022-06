Deze zomer betaal je een pak meer voor een huurauto op reis

Een auto geeft heel wat vrijheid op vakantie, maar die vrijheid heeft deze zomer een hoge prijs. Duitse vergelijkingssite Check24 ligt de prijs in de periode van juli tot en eind september gemiddeld 40% hoger ten opzichte van vorig jaar.

In Spanje is de prijs tegenover precoronajaar 2019 zelfs 231% gestegen, van 22 naar 73 euro per dag. Check24 becijferde uit meer dan 100.000 boekingen voor huurwagens in de zomerperiode een doorsneeprijs. In Malta en Zuid-Afrika is een huurwagen onder de 40 euro per dag te vinden. Voor Turkije kwam een dagprijs van 51 euro naar voren en in Griekenland is dat 69 euro.

KroatiĆ« is al een pak duurder met 90 euro per dag gemiddeld, in de VS en het Verenigd Koninkrijk ligt de prijs rond de 100 euro. Ierland (116 euro) en IJsland (138 euro) zijn het duurst. De prijsstijgingen zijn ‘het resultaat van grote tekorten op de auto(huur)markt in combinatie met de stijgende vraag’, klinkt het in een persbericht.