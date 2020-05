Deze drie nieuwe Belgische logeeradressen staan te popelen om de deuren te openen.

Het verblijf: Nonam Het concept: dit gloednieuwe Gentse boetiekhotel had normaal gezien al lang zijn grote opening gehad, tot het coronavirus daar een stokje voor stak. Onder- tussen leggen eigenaars Arne Van Wambeke en Karel Van Oyen de laatste hand aan de tien kamers waar ze vanaf juli de eerste gasten willen ontvangen. Na een flinke stads- wandeling kun je in het hotel terecht in de indrukwekkende wijnbar of restaurant, of geniet je van een uitgebreide brunch in het weekend. Het adres: Sluizekenkaai 1, Gent Vanaf 130 euro, nonam.be Het verblijf: Busmearound Het concept: in een vorig leven reisde deze Amerikaanse gele schoolbus rond als rijdend hostel, maar sinds dit voorjaar timmeren de nieuwe eigenaars aan een gloednieuw concept. Ze willen vanaf oktober door Europa trekken en onderweg allerlei sportactiviteiten aanbieden, van skiën tot surfen. Tot dan staat de bus geparkeerd aan een vijver in Tielt-Winge, waar je deze zomer tot met acht personen kunt overnachten in het hartje van het Hageland. Uren in een bus doorbrengen was nog nooit zo ontspannend. Het adres: Kasteeldreef, Tielt-Winge Vanaf 190 euro, busmearound.be, @busmearound_th op Instagram Het verblijf: Chateau de Vignée Het concept: tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het zeventiende-eeuwse kasteel nog gebruikt als veldhospitaal. Ook anno 2020 staat zorg centraal in dit gloednieuwe luxehotel. Maak na een wandeling in de groene bossen van Rochefort gebruik van de wellness op het domein of steek de beentjes onder tafel voor een uitgebreid menu met de nodige social distance ten opzichte van andere gasten. 'We hebben als hotel alle mogelijke maatregelen genomen', zegt hotelmanager Steven Verrept. 'Maar de omgeving is zo dunbevolkt dat je zonder risico's kunt genieten van de prachtige natuur.' Het adres: Rue de Montainpre 27-29, Rochefort Vanaf 172 euro, chateaudevignee.be