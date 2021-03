Bijna een jaar geleden moest Club Med Resort Cap Skirring in Senegal sluiten in verband met corona. Om de lokale bevolking, die qua inkomsten afhankelijk is van het resort, een handje te helpen, heeft de Club Med Foundation besloten om een deel van hun producten te kopen en in de vorm van fruit- en groentepakketten aan bijna 700 kwetsbare gezinnen te schenken.

Bijna een jaar geleden moest Club Med Resort Cap Skirring in Senegal sluiten in verband met corona. En dat had grote gevolgen voor de lokale bevolking want meer dan 180 groente- en fruitkwekers zijn daardoor hun bron van inkomsten kwijt. Ze verkochten hun producten namelijk aan Club Med. Met de opbrengst hiervan konden ze deels hun dagelijkse kosten dragen en het schoolmateriaal en inschrijvingsgeld voor hun kinderen betalen.

Daarom heeft de Club Med Foundation besloten om een deel van hun producten te kopen en in de vorm van fruit- en groentepakketten aan bijna 700 kwetsbare gezinnen te schenken.

Wat doet de Foundation nog meer?

De Foundation zet samen met de Franse ngo Aide et Action haar programma verder om lagere scholen in afgelegen gebieden van elektriciteit te voorzien. Sinds 2018 maken ondertussen bijna 500 kinderen gebruik van deze installaties, die bestaan uit een zonnepaneel, een desktopcomputer en lampen op zonne-energie. Hierdoor zijn er avond- en computerlessen mogelijk én kunnen de kinderen 's avonds ook thuis studeren.

Daarnaast hebben de sportscholen van de Foundation hun activiteiten verdergezet, ook al was het Resort gesloten. Op dit moment volgen 90 kinderen er tennisles en krijgen 20 kinderen golflessen.

. © GF

Ook blijft de Club Med Foundation het voortouw nemen om nieuwe solidariteitsprojecten uit te werken. Dat gaat van financiële steun en acties van de leveranciers tot gratis materiaal, een gratis verblijf, het beschikbaar stellen van infrastructuur en de medewerking van werknemers en klanten.

De Foundation selecteert haar voornaamste partners in de buurt van de Club Med Resorts op basis van hun efficiëntie. Ze zetten daarbij in op twee pijlers: opleiding en recreatie voor kwetsbare kinderen en bescherming van de biodiversiteit.

'De Vrienden van de Club Med Foundation' is een liefdadigheidsinitiatief dat in België erkend is door de Koning Boudewijnstichting.

Bijna een jaar geleden moest Club Med Resort Cap Skirring in Senegal sluiten in verband met corona. En dat had grote gevolgen voor de lokale bevolking want meer dan 180 groente- en fruitkwekers zijn daardoor hun bron van inkomsten kwijt. Ze verkochten hun producten namelijk aan Club Med. Met de opbrengst hiervan konden ze deels hun dagelijkse kosten dragen en het schoolmateriaal en inschrijvingsgeld voor hun kinderen betalen.Daarom heeft de Club Med Foundation besloten om een deel van hun producten te kopen en in de vorm van fruit- en groentepakketten aan bijna 700 kwetsbare gezinnen te schenken.Wat doet de Foundation nog meer?De Foundation zet samen met de Franse ngo Aide et Action haar programma verder om lagere scholen in afgelegen gebieden van elektriciteit te voorzien. Sinds 2018 maken ondertussen bijna 500 kinderen gebruik van deze installaties, die bestaan uit een zonnepaneel, een desktopcomputer en lampen op zonne-energie. Hierdoor zijn er avond- en computerlessen mogelijk én kunnen de kinderen 's avonds ook thuis studeren. Daarnaast hebben de sportscholen van de Foundation hun activiteiten verdergezet, ook al was het Resort gesloten. Op dit moment volgen 90 kinderen er tennisles en krijgen 20 kinderen golflessen.Ook blijft de Club Med Foundation het voortouw nemen om nieuwe solidariteitsprojecten uit te werken. Dat gaat van financiële steun en acties van de leveranciers tot gratis materiaal, een gratis verblijf, het beschikbaar stellen van infrastructuur en de medewerking van werknemers en klanten.De Foundation selecteert haar voornaamste partners in de buurt van de Club Med Resorts op basis van hun efficiëntie. Ze zetten daarbij in op twee pijlers: opleiding en recreatie voor kwetsbare kinderen en bescherming van de biodiversiteit.'De Vrienden van de Club Med Foundation' is een liefdadigheidsinitiatief dat in België erkend is door de Koning Boudewijnstichting.